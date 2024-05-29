Чем подкормить рассаду для активного роста

Вот что делать, чтобы рассада была мощная

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Правильное питание на стадии рассады - один из ключевых факторов, который влияет на дальнейший рост и развитие растений. Рассада, получающая сбалансированное минеральное и органическое питание, будет отличаться более мощным ростом, крепким стеблем, хорошо развитой корневой системой и в итоге порадует обильным урожаем.

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Минеральные подкормки для рассады

На стадии рассады растения особенно нуждаются в азоте, фосфоре и калии - трех основных макроэлементах, необходимых для активного роста.

1. Азот

Азотные удобрения способствуют наращиванию зеленой массы, ускоряют рост и развитие побегов. Хорошие источники азота для подкормки рассады:

- аммиачная селитра

- мочевина

- раствор сульфата аммония

2. Фосфор

Фосфор стимулирует развитие корневой системы, улучшает цветение и плодоношение. Фосфорные удобрения для рассады:

- суперфосфат

- двойной суперфосфат

- фосфоритная мука

3. Калий

Калий повышает зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям. Калийные удобрения:

- сульфат калия

- хлорид калия

- древесная зола

Вносите минеральные подкормки в виде регулярных, слабых растворов, избегая передозировки.

Органические подкормки

Органические удобрения также очень полезны для рассады. Они обеспечивают растения полным комплексом питательных веществ, улучшают структуру почвы.

Эффективные органические подкормки для рассады:

- настои из крапивы, одуванчика, ромашки

- куриный, коровий или конский навоз

- Древесная зола

- рыбный или костный клей

- комплексные органические удобрения (Fertika, Bona Forte)

Вносите органические подкормки 1 раз в 10-14 дней, чередуя с минеральными. Это обеспечит сбалансированное питание рассады.

Сроки и способы внесения подкормок

Первая подкормка рассады проводится через 10-14 дней после всходов. Далее повторяйте ее 1 раз в 2 недели.

Вносите подкормки в виде слабых, теплых растворов в прикорневую зону. Важно предварительно полить грунт, чтобы удобрения лучше усваивались.