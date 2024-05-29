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Чем подкормить рассаду для активного роста

Вот что делать, чтобы рассада была мощная

2:23
Садоводство » Советы

Правильное питание на стадии рассады - один из ключевых факторов, который влияет на дальнейший рост и развитие растений. Рассада, получающая сбалансированное минеральное и органическое питание, будет отличаться более мощным ростом, крепким стеблем, хорошо развитой корневой системой и в итоге порадует обильным урожаем.

Вот что делать, чтобы рассада была мощная
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Минеральные подкормки для рассады
На стадии рассады растения особенно нуждаются в азоте, фосфоре и калии - трех основных макроэлементах, необходимых для активного роста.

1. Азот
Азотные удобрения способствуют наращиванию зеленой массы, ускоряют рост и развитие побегов. Хорошие источники азота для подкормки рассады:
- аммиачная селитра
- мочевина
- раствор сульфата аммония

2. Фосфор
Фосфор стимулирует развитие корневой системы, улучшает цветение и плодоношение. Фосфорные удобрения для рассады:
- суперфосфат
- двойной суперфосфат
- фосфоритная мука

3. Калий
Калий повышает зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям. Калийные удобрения:
- сульфат калия
- хлорид калия
- древесная зола

Вносите минеральные подкормки в виде регулярных, слабых растворов, избегая передозировки.

Органические подкормки
Органические удобрения также очень полезны для рассады. Они обеспечивают растения полным комплексом питательных веществ, улучшают структуру почвы.

Эффективные органические подкормки для рассады:
- настои из крапивы, одуванчика, ромашки
- куриный, коровий или конский навоз
- Древесная зола
- рыбный или костный клей
- комплексные органические удобрения (Fertika, Bona Forte)

Вносите органические подкормки 1 раз в 10-14 дней, чередуя с минеральными. Это обеспечит сбалансированное питание рассады.

Сроки и способы внесения подкормок
Первая подкормка рассады проводится через 10-14 дней после всходов. Далее повторяйте ее 1 раз в 2 недели. 

Вносите подкормки в виде слабых, теплых растворов в прикорневую зону. Важно предварительно полить грунт, чтобы удобрения лучше усваивались.

Это дешевое средство всё исправит! Вот подкормка для молодой рассады
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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