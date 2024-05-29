Как вырастить сочную и крупную малину у себя на дачном участке

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Раскрыт секрет сочной малины: вот какие подкормки добавить

2:57
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина - одна из самых популярных ягодных культур. Но для получения действительно крупных, сочных и вкусных ягод необходимо соблюдать определённые правила ухода за этим растением. Рассмотрим основные секреты выращивания отличного урожая малины.

Выбор подходящего сорта

Ключевым залогом успеха в выращивании крупной малины является правильный выбор сорта. Сегодня селекционеры предлагают множество высокоурожайных, крупноплодных сортов, адаптированных к различным климатическим условиям. 

При выборе сорта малины обратите внимание на следующие характеристики:
- Средняя масса ягоды (не менее 3-4 г)
- Высокая урожайность
- Выравненность и однородность плодов
- Устойчивость к болезням и вредителям

Хорошими сортами для получения крупных ягод считаются Полька, Жар-птица, Бзура, Таруса, Бабье лето.

Подготовка почвы и посадка

Малина предпочитает нейтральные, плодородные и хорошо дренированные почвы. Перед посадкой следует провести глубокую перекопку участка с внесением органических удобрений (перегной, компост). Это улучшит структуру почвы и обогатит ее необходимыми питательными веществами.

При посадке кустов важно выдержать оптимальные расстояния - 50-80 см между рядами и 30-40 см в ряду. Это создаст комфортные условия для роста и развития растений.

Регулярные подкормки

Для формирования крупных, сочных ягод малина нуждается в регулярном и сбалансированном питании. Рекомендуется проводить следующие подкормки:

Весной - органические удобрения (перегной, компост) и минеральные (азофоска, суперфосфат, сульфат калия)
Во время цветения - комплексные минеральные подкормки с повышенным содержанием фосфора и калия
Во время плодоношения - жидкие органо-минеральные удобрения (Fertica, Bona Forte)

Важно вносить подкормки вовремя и под корень, избегая попадания на листья и ягоды. Это обеспечит растениям оптимальное питание и способствует формированию крупных, сочных плодов.

Правильная обрезка и формирование

Обрезка малины также играет важную роль в получении крупных ягод. После плодоношения нужно удалять все отплодоносившие побеги, оставляя только лучшие, наиболее развитые молодые побеги.

Кроме того, необходимо формировать куст малины в 2-3 ствола. Это позволит равномерно распределить питание между всеми побегами и получить более крупные, выровненные ягоды.

Соблюдение этих простых, но важных правил ухода поможет вам вырастить на своем участке настоящие, сочные и ароматные ягоды малины.

Как вырастить крупную и сладкую малину
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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