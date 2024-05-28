Эти правила позволят получить богатый и вкусных урожай клубники

Клубника - одна из наиболее популярных ягодных культур, которая требует регулярной и правильной подкормки. Соблюдение определённых правил позволит вам получить богатый и вкусный урожай ягод.
Основой питания клубники должны быть натуральные органические подкормки. Они обеспечивают растения всем комплексом необходимых питательных веществ, улучшают структуру и плодородие почвы.
Лучшие органические удобрения для клубники:
- Перегной, компост
- Коровий, конский или куриный навоз
- Древесная зола
- Измельченные яичные скорлупы
Вносите органику под перекопку почвы осенью или весной, равномерно распределяя по площади. Избегайте прикорневых внесений свежих удобрений, так как это может вызвать ожог корней.
В дополнение к органике, клубнику необходимо обеспечивать и доступными минеральными элементами питания. Особенно важны:
- Азот (аммиачная селитра, мочевина) - для наращивания листвы и формирования ягод
- Фосфор (суперфосфат) - для развития корневой системы и цветоносов
- Калий (сульфат калия) - для повышения зимостойкости, качества и лежкости ягод
Минеральные подкормки лучше вносить в виде водных растворов, чтобы они быстро усваивались растениями.
Помимо основных питательных веществ, клубника нуждается и в микроэлементах. Наиболее важны бор, марганец, медь, цинк и железо. Нехватка любого из этих микроэлементов может вызвать различные физиологические расстройства.
Вносить микроудобрения можно в виде специальных комплексных препаратов (Фертика, Бона Форте и др.) или растворов сернокислых солей.
Клубника нуждается в регулярной подкормке на протяжении всего периода активной вегетации:
- Ранняя весна - органические и минеральные удобрения
- Начало цветения - комплексная минеральная или органоминеральная подкормка
- Период плодоношения - жидкие подкормки для поддержания урожайности
- Осень - удобрения, богатые фосфором и калием, для улучшения зимостойкости
Соблюдение сроков подкормок обеспечит сбалансированное питание клубники.
При подкормке клубники важно придерживаться нескольких важных правил:
- Не допускать попадания удобрений на листья и ягоды
- Вносить подкормки равномерно по всей площади, избегая точечных внесений
- Предварительно увлажнять почву, чтобы растения лучше усваивали питательные вещества
- Мульчировать приствольные круги, чтобы сохранить влагу
Соблюдение этих 5 простых правил позволит вам обеспечить оптимальное питание клубники и получить высокие, качественные урожаи ягод.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?