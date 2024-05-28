Эти правила позволят получить богатый и вкусных урожай клубники

Соблюдите 5 простых правил и клубника порадует урожаем

3:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника - одна из наиболее популярных ягодных культур, которая требует регулярной и правильной подкормки. Соблюдение определённых правил позволит вам получить богатый и вкусный урожай ягод.

Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Правило 1: Вносите органические удобрения

Основой питания клубники должны быть натуральные органические подкормки. Они обеспечивают растения всем комплексом необходимых питательных веществ, улучшают структуру и плодородие почвы.

Лучшие органические удобрения для клубники:

- Перегной, компост

- Коровий, конский или куриный навоз

- Древесная зола

- Измельченные яичные скорлупы

Вносите органику под перекопку почвы осенью или весной, равномерно распределяя по площади. Избегайте прикорневых внесений свежих удобрений, так как это может вызвать ожог корней.

Правило 2: Используйте минеральные подкормки

В дополнение к органике, клубнику необходимо обеспечивать и доступными минеральными элементами питания. Особенно важны:

- Азот (аммиачная селитра, мочевина) - для наращивания листвы и формирования ягод

- Фосфор (суперфосфат) - для развития корневой системы и цветоносов

- Калий (сульфат калия) - для повышения зимостойкости, качества и лежкости ягод

Минеральные подкормки лучше вносить в виде водных растворов, чтобы они быстро усваивались растениями.

Правило 3: Не забывайте о микроэлементах

Помимо основных питательных веществ, клубника нуждается и в микроэлементах. Наиболее важны бор, марганец, медь, цинк и железо. Нехватка любого из этих микроэлементов может вызвать различные физиологические расстройства.

Вносить микроудобрения можно в виде специальных комплексных препаратов (Фертика, Бона Форте и др.) или растворов сернокислых солей.

Правило 4: Подкармливайте в нужные сроки

Клубника нуждается в регулярной подкормке на протяжении всего периода активной вегетации:

- Ранняя весна - органические и минеральные удобрения

- Начало цветения - комплексная минеральная или органоминеральная подкормка

- Период плодоношения - жидкие подкормки для поддержания урожайности

- Осень - удобрения, богатые фосфором и калием, для улучшения зимостойкости

Соблюдение сроков подкормок обеспечит сбалансированное питание клубники.

Правило 5: Вносите правильно

При подкормке клубники важно придерживаться нескольких важных правил:

- Не допускать попадания удобрений на листья и ягоды

- Вносить подкормки равномерно по всей площади, избегая точечных внесений

- Предварительно увлажнять почву, чтобы растения лучше усваивали питательные вещества

- Мульчировать приствольные круги, чтобы сохранить влагу

Соблюдение этих 5 простых правил позволит вам обеспечить оптимальное питание клубники и получить высокие, качественные урожаи ягод.