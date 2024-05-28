Чем подкармливать чеснок летом на огороде для крупных головок

Чеснок будет крупным, если добавить питательные вещества

2:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чеснок - одна из самых популярных огородных культур, которую выращивают многие садоводы. Для получения крупных и вкусных головок чеснока важно не только правильно ухаживать за ним весной, но и обеспечивать необходимые элементы питания в летний период.

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Особенности подкормки чеснока летом

Летом чеснок особенно нуждается в регулярном внесении питательных веществ. Это связано с тем, что в этот период растение активно наращивает зеленую массу и формирует крупные головки.

Основные требования к летним подкормкам чеснока:

- сбалансированный состав макро- и микроэлементов

- удобрения должны быть доступны для быстрого усвоения растением

- регулярность внесения - примерно 1 раз в 2-3 недели

- подкормки проводятся в жидком виде или в виде растворов

Рекомендуемые подкормки

Для получения крупных головок чеснока в летний период оптимально использовать следующие виды подкормок:

1. Органические удобрения:

- настои из крапивы, коровяка, куриного помета

- раствор древесной золы

- комплексные органические удобрения (Fertika, Uniflor и др.)

Органические подкормки обеспечивают растения всем необходимым набором питательных веществ, улучшают структуру почвы и активизируют микробиологическую активность.

2. Минеральные удобрения:

- растворы мочевины, аммиачной селитры или сульфата аммония (для азотного питания)

- суперфосфат, двойной суперфосфат (для фосфорного питания)

- сульфат калия, хлорид калия (для калийного питания)

Минеральные подкормки быстро усваиваются растениями и способствуют наращиванию крупных головок чеснока.

3. Комплексные минерально-органические удобрения:

- Жидкие комплексные удобрения (Fertika, Bona Forte и др.)

- Водорастворимые гранулированные смеси

Такие подкормки содержат в сбалансированном виде все необходимые элементы питания и стимуляторы роста, что делает их наиболее эффективными для летней подкормки чеснока.

Правила проведения летних подкормок

1. Первую подкормку проводят через 2-3 недели после высадки чеснока в грунт (в конце мая - начале июня).

2. Последующие подкормки выполняют 1 раз в 2-3 недели до начала пожелтения листьев.

3. Вносить удобрения лучше всего в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже.

4. Перед подкормкой хорошо поливают чеснок, чтобы корни были влажными.

5. Не допускают попадания удобрений на листья - это может вызвать их ожог.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить крупные, выровненные головки чеснока, которые прекрасно подойдут для длительного хранения.