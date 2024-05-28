Сансевиерия зацветёт и будет источать удивительный аромат: вот что нужно сделать для этого — совсем не сложные приёмы

Уход за сансевиерией для цветения включает ряд мероприятий

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Сансевиерия или "тёщин язык" — одно из самых неприхотливых растений. При правильном уходе оно может ежегодно радовать вас своим цветением.

Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Раскрывающиеся бутоны сансевиерии издают удивительный аромат, напоминающий ваниль. Именно за него многие цветоводы стремятся добиться её цветения. Считается, что цветение сансевиерии приносит владельцу успех и благополучие. Цветы растения напоминают маленькие лилии с длинными тычинками и капельками нектара.

Для цветения сансевиерии важно выбрать подходящий горшок. В слишком просторном горшке растение долго не зацветает. Ему нужна тесная ёмкость, в которой корни полностью оплетут земляной ком, что увеличит вероятность цветения.

Сансевиерия хорошо растёт и в тени, и на свету, но для цветения ей нужен яркий рассеянный свет. Идеально подойдут окна на западной или восточной стороне дома.

Для цветения сансевиерии важно обеспечить прохладную зимовку. Её можно держать на подоконнике, но подальше от батарей. Холодный воздух не вредит растению, даже если из окон немного сквозит.

Зимой сансевиерию нужно поливать редко, только когда земляной ком полностью просохнет. В период покоя поливы проводят не чаще одного раза в 3-4 недели.

Весной после периода покоя сансевиерию необходимо удобрять. Используйте минеральные комплексы для декоративно-цветущих растений. Это стимулирует растение к цветению.

Основные условия для цветения сансевиерии:

Обеспечьте растению сухую и прохладную зимовку.

Дайте ему достаточно яркого, рассеянного света.

Не пересаживайте в слишком просторные горшки.

Не злоупотребляйте пересадками, так как это может помешать цветению.