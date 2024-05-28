Сажаем свёклу правильно: эти правила помогут получить хороший урожай

Эти моменты важно учитывать при посадке свёклы.
Выбор места. Свёклу можно сажать на солнечном участке или в полутени, где солнце бывает половину дня. Полная тень не рекомендуется.
Удобрения. Весной вносите перегной и перекопайте грядку с помощью мотоблока. Затем посыпьте место золой и сформируйте грядку граблями. Натуральное удобрение обеспечит свёкле хороший рост. Свежие удобрения, такие как навоз или куриный помёт, не стоит использовать, чтобы корнеплоды не стали кривыми и твёрдыми.
Подготовка семян. Замоченные семена прорастают через 1-2 дня, а сухие — до 20 дней.
Посев. На грядке сделайте борозды на расстоянии 20 см, обильно полейте и сейте семена на расстоянии 5 см, глубиной 1-2 см. При необходимости прореживайте всходы.
Уход. Важно поддерживать влажность почвы. Земля не должна быть слишком сырой или сухой. В сырой земле семена могут загнить, а в сухой — не взойти.
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