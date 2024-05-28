Сажаем свёклу правильно: эти правила помогут получить хороший урожай

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Ключевые моменты для успешной посадки свёклы

1:12
Садоводство » Овощи

Эти моменты важно учитывать при посадке свёклы.

Ключевые моменты для успешной посадки свёклы
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain

Выбор места. Свёклу можно сажать на солнечном участке или в полутени, где солнце бывает половину дня. Полная тень не рекомендуется.

Удобрения. Весной вносите перегной и перекопайте грядку с помощью мотоблока. Затем посыпьте место золой и сформируйте грядку граблями. Натуральное удобрение обеспечит свёкле хороший рост. Свежие удобрения, такие как навоз или куриный помёт, не стоит использовать, чтобы корнеплоды не стали кривыми и твёрдыми.

Подготовка семян. Замоченные семена прорастают через 1-2 дня, а сухие — до 20 дней.

Посев. На грядке сделайте борозды на расстоянии 20 см, обильно полейте и сейте семена на расстоянии 5 см, глубиной 1-2 см. При необходимости прореживайте всходы.

Уход. Важно поддерживать влажность почвы. Земля не должна быть слишком сырой или сухой. В сырой земле семена могут загнить, а в сухой — не взойти.

КОГДА ПОСЕЯТЬ СВЕКЛУ ВЕСНОЙ И ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ВСХОДОВ? Секреты большого урожая свеклы
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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