Урожай кабачков собираю рано: всегда сею их этими методами — растения вырастают крепышами

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Два метода посева кабачков для получения раннего урожая

2:00
Садоводство » Овощи

Многие садоводы хотят собирать урожай кабачков не в середине лета, а как можно раньше. Рассказываем, когда сеять культуры для получения ранних овощей.  

Два метода посева кабачков для получения раннего урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кабачки начинают всходить на 3-5 день после посева, а высаживать их в открытый грунт следует, когда рассада достигнет возраста 20-27 дней. Это значит, что посев семян кабачков на рассаду нужно произвести примерно за месяц до предполагаемой даты высадки. В грунт рассаду высаживают после того, как минует угроза возвратных заморозков.

Такой же расчёт применим и для огурцов, дынь, арбузов, тыквы и патиссонов.

Два способа посева кабачков на рассаду

1. Стандартные ёмкости для рассады часто не обеспечивают достаточно места для корневой системы. Поэтому используйте обычные полиэтиленовые пакеты (пищевые). Наполните их землёй, опрысните грунт из пульверизатора и поместите в центр одно семечко кабачка. Завяжите пакет, создав внутри воздушную оболочку, которая будет служить парничком. Поставьте пакеты на подоконник и поливайте по мере необходимости. Когда появится росток, развяжите пакет и продолжайте выращивать рассаду до высадки на грядки.

2. Возьмите пластиковые стаканчики объёмом 0,5 л. Подготовьте грунт, смешав покупную землю с огородной и добавив немного вермикулита для улучшения рыхлости. Заполните стаканчики грунтом, положите в каждый по 1-2 семечка, полейте теплой водой и накройте пленкой. Вскоре появятся всходы, которые нужно выращивать на подоконнике.

Два семечка кладут для подстраховки: если одно не прорастёт, второе возьмет на себя эту роль. Если прорастут оба, оставляют самый сильный росток, а другой удаляют.

Сеем кабачки, чтобы получить самый ранний урожай. Два простых способа.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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