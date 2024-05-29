Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктория Боня решила зарыть топор войны с брендом Chanel
Ветеринары рассказали, почему кошка внезапно перестала играть
Уникальные свойства зелёного чая для организма
Высоцкий был недоволен тем, как с ним поступили во время съёмок "Стряпухи"
Роскосмос сообщил о сходе с орбиты космического корабля "Прогресс МС-25"
Фитнес-тренер развеяла мифы о создании тонкой талии с помощью упражнений
Более 90% россиян остаются жить дома на время ремонта, показал опрос
Учёные из Европы разработали новый штамм коровьей оспы для лечения рака
Топ-18 самых страшных мостов в мире
Рассказываем, когда лучше всего сажать репу в огороде

Как ухаживать за репой

1:41
Садоводство » Овощи

Репа – это овощное растение, которое требует некоторого ухода для успешного выращивания. Этот корнеплод богат витаминами и минералами, и является неотъемлемой частью здорового рациона питания. В этой статье мы расскажем вам, когда и как сажать репу, а также какой уход требуется для этого овоща.

Как ухаживать за репой
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic

Когда сажать репу? Репа – растение, которое лучше всего выращивать в холодное время года, так как она не переносит высоких температур и засухи. Лучшее время для посадки репы – это ранняя весна или осень. Выбирайте для неё солнечное место с плодородной почвой.

Перед посадкой репы необходимо подготовить почву. Произведите плодообразование, внесите компост или перегной. Затем сделайте небольшие уклонившиеся рядки и сеять семена репы на глубину около 1-2 см с расстоянием между ними около 10-15 см. После посева хорошо полейте грядки. Выращивание репы требует регулярного полива, особенно в сухие периоды, так как корнеплод нуждается во влаге для нормального развития.

Какой уход требует репа? Помимо регулярного полива, репа требует рыхления почвы, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Также рекомендуется удобрять растение органическими удобрениями во время роста. При появлении сорняков необходимо удалять их, чтобы они не затмевали репу. Когда репа достигнет нужного размера, ее можно собирать, выкапывая корнеплод с осторожностью, чтобы не повредить его.

Как правильно посадить репу в открытый грунт семенами и когда сажать
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Ставка ВСУ на спецназ не сыграла: профессиональные боевики разбиты Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Всё для победы. Завод "Алабуга" в Татарстане планирует выпускать в год 6 тысяч ударных дронов
Всё для победы. Завод "Алабуга" в Татарстане планирует выпускать в год 6 тысяч ударных дронов
Последние материалы
Высоцкий был недоволен тем, как с ним поступили во время съёмок "Стряпухи"
Роскосмос сообщил о сходе с орбиты космического корабля "Прогресс МС-25"
Фитнес-тренер развеяла мифы о создании тонкой талии с помощью упражнений
Более 90% россиян остаются жить дома на время ремонта, показал опрос
Учёные из Европы разработали новый штамм коровьей оспы для лечения рака
Топ-18 самых страшных мостов в мире
Власти Подмосковья обязали застройщиков обеспечить жильём складских работников
Как избежать покупки автомобиля в залоге: советы экспертов
Добавьте кофейную гущу гортензии, чтобы сохранить цвет
Польша не запрещает Украине использовать своё вооружение против регионов России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников