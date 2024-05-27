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Лучшие виды удобрений для томатов: как обеспечить здоровый рост и обильный урожай

Лучшая подкормка для томатов

1:44
Садоводство

Томаты — одни из самых популярных культур в огороде. Однако, чтобы получить обильный и качественный урожай, важно правильно удобрять растения.

Лучшая подкормка для томатов
Фото: commons.wikimedia.org

Выбор подходящего удобрения для томатов имеет решающее значение для их здоровья и развития.

Органические удобрения.

— Компост. Органический компост является отличным источником питательных веществ для томатов. Он улучшает структуру почвы, обеспечивает постепенное высвобождение питательных элементов и способствует развитию здоровой растительности.

— Навоз. Навозные удобрения также являются прекрасным источником питательных веществ для томатов. Они содержат азот, фосфор и калий, необходимые для здорового роста и формирования плодов.

Минеральные удобрения.

— Комплексные удобрения. Сбалансированные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий и микроэлементы, могут быть полезны для томатов, особенно в случае недостатка определенных элементов в почве.

— Удобрения с высоким содержанием калия. Такие удобрения способствуют формированию крупных и сочных плодов томатов, а также повышают устойчивость растений к стрессовым условиям.

Натуральные добавки.

— Яичная скорлупа. Мелко измельченная яичная скорлупа может быть использована как источник кальция, который помогает предотвратить гниение кончиков плодов (берцовость) у томатов.

— Микоризные грибы. Добавление микоризных грибов в почву может способствовать лучшему усвоению питательных веществ томатами и укреплению их корневой системы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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