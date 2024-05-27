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Как подкармливать капусту после пересадки в грунт

Подкормите так в огороде капусту

1:59
Садоводство » Овощи

Для того, чтобы получить хороший урожай капусты, необходимо правильно ухаживать за ней, особенно после пересадки в грунт. В этой статье мы расскажем о том, как правильно подкармливать капусту после пересадки, чтобы она росла здоровой и сильной.

Подкормите так в огороде капусту
Фото: pixabay. com by congerdesign is licensed under public domain

Первое, что необходимо учитывать при подкармливании капусты - это ее потребность в питательных веществах. Капуста является культурой, которая любит плодородные почвы, богатые органическими и минеральными веществами. Поэтому перед посадкой капусты необходимо подготовить почву, внести компост или перегной, а также минеральные удобрения. Это позволит капусте получить все необходимые питательные вещества для роста и развития.

Однако, даже при хорошей подготовке почвы, капусте может не хватать питания после пересадки. В этом случае необходимо провести подкормку. Оптимальное время для этого - через 2-3 недели после пересадки. В этот период капуста активно начинает расти и нуждается в дополнительном питании.

Для подкормки капусты можно использовать органические и минеральные удобрения. Органические удобрения, такие как компост или перегной, помогут улучшить структуру почвы и обеспечить капусту необходимыми микроэлементами. Минеральные удобрения, в свою очередь, содержат основные макроэлементы, такие как азот, фосфор и калий, которые необходимы для роста растения.

При выборе удобрений необходимо учитывать потребности капусты в питательных веществах. Например, для ранней капусты, которая быстро растет и формирует головку, необходимо использовать удобрения с высоким содержанием азота. Для поздней капусты, которая дольше растет и формирует более крупные головки, лучше подходят удобрения с высоким содержанием фосфора и калия.

Первая подкормка капусты после высадки в грунт
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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