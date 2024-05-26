Долгосрочная инвестиция в здоровье вашего сада: рассказываем, что стоит внести в почву для плодородности

Иногда в садоводстве мы задаёмся вопросом: стоит ли нам беспокоиться о результатах урожая? Особенно, когда речь заходит о навозе. Многие считают его важным для урожая, но не забывайте — неправильное использование может причинить вред.
Навоз содержит множество полезных элементов и микроорганизмов, которые могут обогатить почву и улучшить ее структуру. Однако неправильное применение может привести к уровню нитратов и даже засолению почвы.
Используя навоз, важно соблюдать баланс. Например, на бедных почвах рекомендуется вносить 200 кг на сотку, а на окультуренных — 100 кг. Важно также учитывать сезон: навоз следует вносить осенью, а не весной, чтобы избежать заболеваний растений.
Подготовив навоз правильно, создав компост, вы можете избежать проблем с паразитами и сорняками. Создав компостную кучу, вы получите отличное удобрение к весне, которое обогатит почву и защитит растения.
Баланс — ключевой момент при использовании навоза. Следуйте рекомендациям специалистов и помните, что это долгосрочная инвестиция в здоровье вашего сада.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.