Долгосрочная инвестиция в здоровье вашего сада: рассказываем, что стоит внести в почву для плодородности

В чём плюсы и минусы использования навоза?

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Иногда в садоводстве мы задаёмся вопросом: стоит ли нам беспокоиться о результатах урожая? Особенно, когда речь заходит о навозе. Многие считают его важным для урожая, но не забывайте — неправильное использование может причинить вред.

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Навоз содержит множество полезных элементов и микроорганизмов, которые могут обогатить почву и улучшить ее структуру. Однако неправильное применение может привести к уровню нитратов и даже засолению почвы.

Используя навоз, важно соблюдать баланс. Например, на бедных почвах рекомендуется вносить 200 кг на сотку, а на окультуренных — 100 кг. Важно также учитывать сезон: навоз следует вносить осенью, а не весной, чтобы избежать заболеваний растений.

Подготовив навоз правильно, создав компост, вы можете избежать проблем с паразитами и сорняками. Создав компостную кучу, вы получите отличное удобрение к весне, которое обогатит почву и защитит растения.

Баланс — ключевой момент при использовании навоза. Следуйте рекомендациям специалистов и помните, что это долгосрочная инвестиция в здоровье вашего сада.