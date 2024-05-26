Выращиваем петунии: рассказываем о секретах ярких цветов

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Как вырастить яркие петунии?

1:27
Садоводство » Цветы

При выращивании петунии важен период молодых всходов, где ключевое значение имеет правильное обеспечение условий для роста. Поскольку семена петунии очень мелкие, они продаются в драже, что облегчает их раскладку по грунту. Хорошее качество семян гарантирует высокую всхожесть, поэтому их рекомендуется раскладывать по одному.

Как вырастить яркие петунии?
Фото: web.archive.org by Michel G is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Посев петунии можно производить в торфотаблетки или в кассеты с мелкими дырочками. Оптимальная дата посева зависит от выбранного сорта и возможности досвечивания рассады. Хорошие семена обычно демонстрируют всходы уже через 5-7 дней. После нарастания корневой системы начинается активный рост и развитие растения, и первую пересадку рекомендуется проводить на стадии 4-5 настоящих листьев. Для петуний подходит универсальный грунт с добавлением вермикулита или агроперлита для сохранения его рыхлости.

Уход за петунией включает хорошее освещение, регулярные подкормки удобрениями для цветущих растений и поддержание влажности почвы. После первой волны цветения петунию следует обрезать и удобрить, чтобы она снова зацвела.

Можно также выращивать петунию как комнатное или балконное растение, но следует выбирать сорта без сильного аромата, который может быть нежелательным в закрытых помещениях.

Петуния выращивание из семян от А до Я
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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