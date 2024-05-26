Выращиваем петунии: рассказываем о секретах ярких цветов

Как вырастить яркие петунии?

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

При выращивании петунии важен период молодых всходов, где ключевое значение имеет правильное обеспечение условий для роста. Поскольку семена петунии очень мелкие, они продаются в драже, что облегчает их раскладку по грунту. Хорошее качество семян гарантирует высокую всхожесть, поэтому их рекомендуется раскладывать по одному.

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Посев петунии можно производить в торфотаблетки или в кассеты с мелкими дырочками. Оптимальная дата посева зависит от выбранного сорта и возможности досвечивания рассады. Хорошие семена обычно демонстрируют всходы уже через 5-7 дней. После нарастания корневой системы начинается активный рост и развитие растения, и первую пересадку рекомендуется проводить на стадии 4-5 настоящих листьев. Для петуний подходит универсальный грунт с добавлением вермикулита или агроперлита для сохранения его рыхлости.

Уход за петунией включает хорошее освещение, регулярные подкормки удобрениями для цветущих растений и поддержание влажности почвы. После первой волны цветения петунию следует обрезать и удобрить, чтобы она снова зацвела.

Можно также выращивать петунию как комнатное или балконное растение, но следует выбирать сорта без сильного аромата, который может быть нежелательным в закрытых помещениях.