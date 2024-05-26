Плодовые деревья не цветут: рассказываем о возможных причинах

Почему плодовые деревья не цветут?

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Иногда весной плодовые деревья либо вовсе не цветут, либо цветение происходит очень слабо. В чём может быть причина?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Первым подозреваемым становится мороз. Хотя зимой могут подмерзнуть не отдельные почки, а целые ветви. При наличии обморожений их лучше обрезать до здоровой ткани, что обычно становится заметно весной.

Секрет хорошего цветения деревьев заключается в правильном уходе за ними во второй половине лета. Плодовые кустарники и деревья формируют цветочные почки к осени, поэтому важно не допустить недостатка во влаге и питательных веществах в этот период. Внесение древесной золы в конце лета (1 стакан на 1 м²) и регулярный полив в период осенней засухи помогут поддержать растения. Полив следует продолжать до опадения листьев с деревьев.

Ещё одной возможной причиной слабого цветения является загущенная крона. При недостаточном освещении деревья формируют цветочные почки только на концах ветвей. В таких случаях рекомендуется провести обрезку, чтобы освободить крону от ветвей, мешающих освещению, и тем самым способствовать лучшему цветению.