Прореживаем морковь правильно: рассказываем, когда это лучше сделать

Как правильно провести прореживание моркови?

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Прореживание моркови — это процесс удаления излишних ростков, чтобы оставить достаточное пространство для зрелости корнеплодов. Вот как это делается:

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Прореживание моркови обычно проводится через 2-3 недели после появления всходов. Выбирайте наиболее крепкие растения и оставляйте между ними расстояние около 5-7 см. Оптимальное расстояние зависит от сорта моркови, поэтому лучше ориентироваться на рекомендации на упаковке семян. Осторожно вытаскивайте слабые и излишние растения, оставляя только самые здоровые.

Прореживайте морковь единовременно, чтобы уменьшить стресс для оставшихся растений. Однако при необходимости можно провести дополнительные прореживания через несколько недель.