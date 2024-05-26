Прореживаем морковь правильно: рассказываем, когда это лучше сделать

Прореживание моркови — это процесс удаления излишних ростков, чтобы оставить достаточное пространство для зрелости корнеплодов. Вот как это делается:
Прореживание моркови обычно проводится через 2-3 недели после появления всходов. Выбирайте наиболее крепкие растения и оставляйте между ними расстояние около 5-7 см. Оптимальное расстояние зависит от сорта моркови, поэтому лучше ориентироваться на рекомендации на упаковке семян. Осторожно вытаскивайте слабые и излишние растения, оставляя только самые здоровые.
Прореживайте морковь единовременно, чтобы уменьшить стресс для оставшихся растений. Однако при необходимости можно провести дополнительные прореживания через несколько недель.
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