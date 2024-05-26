Прореживаем морковь правильно: рассказываем, когда это лучше сделать

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Как правильно провести прореживание моркови?

0:48
Садоводство » Советы

Прореживание моркови — это процесс удаления излишних ростков, чтобы оставить достаточное пространство для зрелости корнеплодов. Вот как это делается:

Как правильно провести прореживание моркови?
Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Прореживание моркови обычно проводится через 2-3 недели после появления всходов. Выбирайте наиболее крепкие растения и оставляйте между ними расстояние около 5-7 см. Оптимальное расстояние зависит от сорта моркови, поэтому лучше ориентироваться на рекомендации на упаковке семян. Осторожно вытаскивайте слабые и излишние растения, оставляя только самые здоровые.

Прореживайте морковь единовременно, чтобы уменьшить стресс для оставшихся растений. Однако при необходимости можно провести дополнительные прореживания через несколько недель.

Как правильно прореживать МОРКОВЬ? Все нюансы по полочкам
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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