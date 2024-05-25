Коток от сада можно отвадить просто: раскидайте это по местам посадок — животные обойдут грядки стороной

Одно из простых и эффективных средств для того, чтобы отвадить кошек от грядок, заключается в использовании естественных отпугивателей. Вот несколько таких методов:
Апельсиновые корки. Кошки не любят запах цитрусовых. Разложите апельсиновые или лимонные корки вокруг грядок.
Кофейная гуща. Посыпьте кофейную гущу на землю вокруг растений. Запах кофе также отпугивает кошек.
Молотый перец. Посыпьте черный или красный молотый перец вокруг грядок. Кошки не любят его запах и вкус.
Веточки розмарина. Разложите веточки розмарина вокруг грядок. Запах этого растения неприятен для кошек.
Специальные гранулы или спреи: В магазинах можно найти специальные средства для отпугивания кошек, которые можно распылить или разложить вокруг грядок.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.