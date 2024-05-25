Коток от сада можно отвадить просто: раскидайте это по местам посадок — животные обойдут грядки стороной

Как отвадить котов от грядок?

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Одно из простых и эффективных средств для того, чтобы отвадить кошек от грядок, заключается в использовании естественных отпугивателей. Вот несколько таких методов:

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Апельсиновые корки. Кошки не любят запах цитрусовых. Разложите апельсиновые или лимонные корки вокруг грядок.

Кофейная гуща. Посыпьте кофейную гущу на землю вокруг растений. Запах кофе также отпугивает кошек.

Молотый перец. Посыпьте черный или красный молотый перец вокруг грядок. Кошки не любят его запах и вкус.

Веточки розмарина. Разложите веточки розмарина вокруг грядок. Запах этого растения неприятен для кошек.

Специальные гранулы или спреи: В магазинах можно найти специальные средства для отпугивания кошек, которые можно распылить или разложить вокруг грядок.