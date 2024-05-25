Долгоносика на клубнике побеждаем просто: разбрасываем по кустикам этот порошок — вредителю не понравится

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Как бороться с долгоносиком?

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Садоводство » Вредители и болезни

Одним из простых средств для борьбы с долгоносиком на клубнике является использование табачного настоя. Вот как его приготовить.  

Как бороться с долгоносиком?
Фото: commons.wikimedia.org by Siga is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Залейте 100 г табака (можно использовать выкуренные сигаретные окурки) 1 литром кипятка. Дайте настаиваться на протяжении 24 часов. Процедите настой через марлю или сито, чтобы избавиться от остатков табака.
Разведите настой водой в соотношении 1:1 (одна часть настоя на одну часть воды).

Полученным раствором опрыскивайте растения клубники, обрабатывая как нижнюю часть растений, так и почву вокруг них.

Этот настой помогает отпугнуть долгоносика и защитить клубнику от его вредительства. Помните, что необходимо повторять обработку через определенные интервалы, особенно после дождя или полива, чтобы поддерживать защиту растений.

ТОЛЬКО ЭТОТ СПОСОБ СПАСЕТ КЛУБНИКУ ОТ ДОЛГОНОСИКА!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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