Долгоносика на клубнике побеждаем просто: разбрасываем по кустикам этот порошок — вредителю не понравится

Как бороться с долгоносиком?

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Одним из простых средств для борьбы с долгоносиком на клубнике является использование табачного настоя. Вот как его приготовить.

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Залейте 100 г табака (можно использовать выкуренные сигаретные окурки) 1 литром кипятка. Дайте настаиваться на протяжении 24 часов. Процедите настой через марлю или сито, чтобы избавиться от остатков табака.

Разведите настой водой в соотношении 1:1 (одна часть настоя на одну часть воды).

Полученным раствором опрыскивайте растения клубники, обрабатывая как нижнюю часть растений, так и почву вокруг них.

Этот настой помогает отпугнуть долгоносика и защитить клубнику от его вредительства. Помните, что необходимо повторять обработку через определенные интервалы, особенно после дождя или полива, чтобы поддерживать защиту растений.