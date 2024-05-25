Долгоносика на клубнике побеждаем просто: разбрасываем по кустикам этот порошок — вредителю не понравится

Одним из простых средств для борьбы с долгоносиком на клубнике является использование табачного настоя. Вот как его приготовить.
Залейте 100 г табака (можно использовать выкуренные сигаретные окурки) 1 литром кипятка. Дайте настаиваться на протяжении 24 часов. Процедите настой через марлю или сито, чтобы избавиться от остатков табака.
Разведите настой водой в соотношении 1:1 (одна часть настоя на одну часть воды).
Полученным раствором опрыскивайте растения клубники, обрабатывая как нижнюю часть растений, так и почву вокруг них.
Этот настой помогает отпугнуть долгоносика и защитить клубнику от его вредительства. Помните, что необходимо повторять обработку через определенные интервалы, особенно после дождя или полива, чтобы поддерживать защиту растений.
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