Почему у томатов появляются «желтые плечики»: возможные причины

Как предотвратить появление "жёлтых плечиков" на томатах

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Одной из проблем, с которой сталкиваются садоводы, выращивающие томаты, является появление "жёлтых плечиков" на плодах. Этот неприятный симптом делает томаты менее привлекательными и может стать причиной ухудшения урожая. В данной статье мы рассмотрим возможные причины появления "жёлтых плечиков" у томатов и способы их предотвращения.

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Одной из основных причин появления "жёлтых плечиков" у томатов является нехватка питательных веществ. Недостаток определенных элементов, таких как кальций, магний или калий, может привести к развитию данного дефекта. Чтобы предотвратить эту проблему, необходимо регулярно удобрять почву специальными удобрениями для томатов, содержащими все необходимые элементы.

Ещё одной причиной появления "жёлтых плечиков" может быть несоблюдение правильного режима полива. Недостаточное количество влаги или, наоборот, ее избыток, может привести к дефициту питательных веществ или даже к гниению корней растения. Рекомендуется поддерживать умеренный режим полива, а также обеспечить хорошую дренажную систему для, чтобы избежать застоя воды в почве.

Кроме того, "жёлтые плечики" у томатов могут появляться из-за заболеваний растений, таких как фитофтороз или бактериальный рак. В этом случае необходимо незамедлительно обработать растения специальными препаратами от болезней и провести дополнительные меры по предотвращению их распространения.