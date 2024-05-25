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Как вырастить валериану лекарственную на даче?

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2:11
Садоводство » Цветы

Валериана лекарственная - это одно из самых популярных растений, используемых в народной медицине. Её корни и корневища содержат множество полезных веществ, которые оказывают успокаивающее и седативное действие на организм человека. Кроме того, валериана обладает противовоспалительными и противосудорожными свойствами, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Если вы хотите иметь доступ к этому целебному растению прямо на своей даче, то выращивание валерианы лекарственной - отличный вариант. В этой статье мы расскажем вам, как правильно вырастить валериану на даче и как использовать ее для лечебных целей.

Выбор места и подготовка почвы

Первым шагом в выращивании валерианы на даче является выбор подходящего места для посадки. Валериана предпочитает солнечные или полутенистые места с хорошей вентиляцией. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной.

Перед посадкой необходимо подготовить почву. Для этого можно добавить компост или перегной, чтобы обогатить ее питательными веществами. Также рекомендуется добавить немного песка, чтобы улучшить дренаж и предотвратить застой воды.

Посадка и уход за растением

Валериану можно вырастить из семян или черенков. Если вы выбираете первый вариант, то семена следует посадить в начале весны на глубину около 1 см. Черенки можно посадить в любое время года, но лучше всего это делать весной или осенью.

После посадки необходимо регулярно поливать растение, особенно в период сухости. Но при этом следует избегать застоя воды, так как это может привести к гниению корней. Также рекомендуется регулярно подкармливать валериану органическими удобрениями.

Валериана достигает зрелости через 2-3 года после посадки. В это время ее корни можно собирать для использования в качестве лекарственного сырья. Для этого необходимо выкопать растение и высушить корни на солнце или в тени.

Валериана лекарственная
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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