Рассказываем о редком цветке, но об очень красивом и ароматном

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Это самый загадочный цветок на планете

2:17
Садоводство » Цветы

Царица ночи, или научным названием Epiphyllum oxypetalum, является одним из самых загадочных и красивых растений на планете. Её нежные белые цветы с ароматом, напоминающим запах ванили, раскрываются только ночью, что придаёт ей особую мистическую привлекательность.

Это самый загадочный цветок на планете
Фото: flickr.com by LEONARDO DASILVA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это растение произрастает в тропических и субтропических регионах Центральной и Южной Америки, а также в некоторых частях Азии. Оно принадлежит к семейству кактусовых и отличается своей необычной формой и цветом цветков. Царица-ночи может достигать высоты до 3 метров и имеет плоские, листообразные стебли, которые покрыты мелкими шипами.

Одним из самых удивительных свойств царицы-ночи является ее способность цвести только ночью. В течение дня ее цветки остаются закрытыми, а к вечеру начинают медленно раскрываться, достигая полного расцвета к полуночи. Это явление привлекает внимание многих людей и стало одной из причин, почему царица-ночи получила свое название.

Кроме того, цветение царицы-ночи происходит только один раз в году, обычно в июне или июле. Цветки остаются открытыми всего несколько часов, но их красота и аромат оставляют незабываемое впечатление. Несмотря на то, что царица-ночи цветет только раз в году, она может радовать своими цветами до 10 лет.

Кроме своей красоты, царица-ночи также обладает целебными свойствами. Ее сок используется в народной медицине для лечения различных заболеваний, таких как головная боль, артрит и проблемы с кожей. Также этот растение считается символом любви и романтики, и часто дарится в качестве подарка на свадьбы и юбилеи.

Однако, несмотря на свою красоту и целебные свойства, царица-ночи является довольно капризным растением. Она требует особого ухода и внимания, чтобы процветать и цвести. Необходимо обеспечить ей достаточное количество света, но при этом избегать прямых солнечных лучей, а также регулярно поливать и удобрять.

Цветение Царицы ночи/Эпифиллум Оксипеталум (Epiphyllum Oxypetalum)
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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