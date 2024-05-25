Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые рассказали, почему человеку важно побывать на Луне до 2025 года
Aston Martin представила новый V-12 двигатель: 824 лошадиные силы
Ветеринары рассказали, стоит ли убирать недоеденный корм
Вот, что вам мешает похудеть: ответ дан тренером
Плазмолифтинг - процедура, о которой вы хотите узнать, и которая может быть полезна
Гари Олдман заявил, что признание своей игры в кино хорошей является для него смертью
Растительное молоко считается диетическим и более полезным, чем обычное
Количество некредитных страховых услуг снизилось в 2024 году
Делаем гарнир из картофеля интереснее: запекаем его с помидорами и сыром
Как повысить урожайность клубники с помощью йода

Вот как применять йод для клубники

2:06
Садоводство » Плодовые

Клубника нуждается в уходе и правильном питании для того, чтобы дать богатый урожай. В этой статье мы расскажем о том, как повысить урожайность клубники с помощью йода.

Вот как применять йод для клубники
Фото: commons.wikimedia.org by Rick888chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Йод - это микроэлемент, который необходим для нормального роста и развития растений. Он участвует в процессе фотосинтеза, способствует образованию хлорофилла и повышает устойчивость растений к болезням и вредителям. Кроме того, йод является важным элементом для образования плодов и семян, что делает его необходимым для повышения урожайности клубники.

Первый способ использования йода для повышения урожайности клубники - это подкормка растений. Для этого необходимо растворить 1 грамм йода в 10 литрах воды и полить полученным раствором почву вокруг кустов клубники. Это позволит растениям получить необходимое количество йода для нормального роста и развития.

Также можно использовать йод для обработки семян перед посадкой. Для этого необходимо смешать 1 грамм йода с 100 граммами семян и оставить на несколько часов. Затем семена нужно промыть водой и посадить в грунт. Такая обработка позволит ускорить прорастание семян и повысить их устойчивость к болезням.

Ещё один способ использования йода для повышения урожайности клубники - это опрыскивание растений. Для этого необходимо растворить 1 грамм йода в 1 литре воды и опрыскать им кусты клубники. Это поможет укрепить растения и повысить их устойчивость к болезням и вредителям.

Кроме того, йод может быть использован для борьбы с сорняками. Для этого необходимо растворить 1 грамм йода в 5 литрах воды и опрыскать им места роста сорняков. Йод оказывает на них токсическое действие и помогает избавиться от них без использования химических средств.

Но не стоит забывать, что йод является микроэлементом и его избыток может быть вреден для растений.

Йод+марганцовка+бор = весь дом заставлен клубникой! Хорошая подкормка вносите в мае июне
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Способы использования йода для клубники
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Последние материалы
Гари Олдман заявил, что признание своей игры в кино хорошей является для него смертью
Растительное молоко считается диетическим и более полезным, чем обычное
Вот как применять йод для клубники
Количество некредитных страховых услуг снизилось в 2024 году
Делаем гарнир из картофеля интереснее: запекаем его с помидорами и сыром
Ольга Бузова: жизнь без детства и звездный путь к успеху
Россиянин решил поплавать под водой на Мальдивах и не выжил
Обнаружена молекула, породившая жизнь на Земле
Основные параметра для выбора коврика для йоги
Bugatti Rimac размышляет о предоставлении заправочной станции с каждой покупкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников