Загубите все посадки: в это время точно не стоит поливать огород

Когда полив может привести к гибели растений

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Полив огорода - один из самых важных аспектов ухода за растениями. Однако, есть определенное время, когда полив может иметь негативное воздействие на растения и привести к их гибели.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно исследованиям и опыту садоводов, наилучшее время для полива огорода - раннее утро или поздний вечер. В это время суток воздух более прохладный, а почва еще не нагрелась от солнечных лучей. Это позволяет воде проникнуть глубже в почву и обеспечить растения влагой.

С другой стороны, полив в жаркие часы дня может привести к негативным последствиям. Высокая температура воздуха и солнечные лучи могут вызвать испарение влаги с поверхности почвы, не давая растениям поглотить необходимое количество воды. Это может привести к ожогам листьев, ослаблению растений и, в конечном итоге, их гибели.

Кроме того, полив вечером также не является оптимальным вариантом. Влажная почва ночью может стать идеальным местом для развития грибковых и бактериальных инфекций, что может привести к заболеваниям растений.