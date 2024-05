Плоды хранятся несколько месяцев: этот сорт яблони даёт обильный урожай и устойчив к морозам

"Айдаред" — это сорт яблони, который был выведен в США в 1940-х годах путём скрещивания сортов "МакИнтош" и "Чайка". Плоды этого сорта среднего размера и характеризуются яркой красной окраской кожицы, иногда с полосками или румянцем. Мякоть яблок сочная, хрустящая, слегка желтоватая, с кисло-сладким вкусом. Плоды "Айдаред" долго хранятся в прохладном месте до нескольких месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported