Плоды хранятся несколько месяцев: этот сорт яблони даёт обильный урожай и устойчив к морозам

"Айдаред" — это сорт яблони, который был выведен в США в 1940-х годах путём скрещивания сортов "МакИнтош" и "Чайка". Плоды этого сорта среднего размера и характеризуются яркой красной окраской кожицы, иногда с полосками или румянцем. Мякоть яблок сочная, хрустящая, слегка желтоватая, с кисло-сладким вкусом. Плоды "Айдаред" долго хранятся в прохладном месте до нескольких месяцев.
Деревья среднего размера с пирамидальной кроной. Они обычно обильно и регулярно плодоносят, начиная средне-ранний срок созревания. Сорт устойчив к морозам и многим заболеваниям, что делает его популярным выбором среди садоводов и коммерческих производителей.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.