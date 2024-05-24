Проводим черенкование чёрной смородины правильно: новые побеги быстро приживутся

Как размножить чёрную смородину черенкованием?

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чёрная смородина может размножаться несколькими способами, включая черенкование, деление куста и посев семян. Однако наиболее распространённым и эффективным методом является черенкование.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Выберите здоровые побеги длиной около 15-20 см с 3-4 почками.

Отрежьте побег под углом 45 градусов под нижней почкой, чтобы обеспечить максимальную площадь контакта с почвой.

Удалите нижние листья, оставив только верхние 2-3.

Погрузите нижнюю часть черенка в рыхлую, плодородную почву или песок на глубину около 5-7 см.

Поддерживайте влажность почвы, регулярно поливая черенки, и защитите их от прямого солнечного света.

Черенки должны укорениться через несколько недель. Когда они начнут активно расти, их можно пересадить на постоянное место.

Деление куста

Этот метод подходит для взрослых кустов. Разделите куст пополам или на несколько частей с помощью лопаты.

Убедитесь, что каждая часть имеет достаточное количество корней и побегов. Посадите каждую часть в подготовленную почву на постоянное место и хорошо полейте.