Проводим черенкование чёрной смородины правильно: новые побеги быстро приживутся

Чёрная смородина может размножаться несколькими способами, включая черенкование, деление куста и посев семян. Однако наиболее распространённым и эффективным методом является черенкование.
Поддерживайте влажность почвы, регулярно поливая черенки, и защитите их от прямого солнечного света.
Черенки должны укорениться через несколько недель. Когда они начнут активно расти, их можно пересадить на постоянное место.
Деление куста
Этот метод подходит для взрослых кустов. Разделите куст пополам или на несколько частей с помощью лопаты.
Убедитесь, что каждая часть имеет достаточное количество корней и побегов. Посадите каждую часть в подготовленную почву на постоянное место и хорошо полейте.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.