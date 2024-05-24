Этот сорт яблонь станет жемчужиной вашего сада: даёт огромное количество плодов — любовь фермеров

Яблоня сорта "Голден Делишес" — один из самых популярных и урожайных сортов в мире. Сорт был выведен в США в начале XX века и быстро завоевал популярность благодаря своим качествам. Дерево средней высоты с широкой пирамидальной кроной и светло-коричневой корой. Цветки крупные, бело-розовые, распускаются в середине весны. Для повышения урожайности рекомендуется высаживать рядом опылители, такие как сорта "Ред Делишес" или "Гала".
Плоды сорта "Голден Делишес" среднего и крупного размера, округлой или слегка конусовидной формы. Кожица золотисто-жёлтая, иногда с лёгким румянцем. Мякоть кремовая, хрустящая, сочная, с медово-сладким вкусом и лёгким ароматом. Яблоки созревают в конце сентября — начале октября. Урожайность высокая и стабильная, до 300 кг с одного взрослого дерева.
Сорт обладает средней устойчивостью к морозам и болезням, таким как парша и мучнистая роса. Яблоки "Голден Делишес" универсальны в использовании: их можно есть свежими, готовить десерты, выпечку, соки и джемы. Плоды хорошо хранятся и транспортируются, что делает их популярными в коммерческом садоводстве.
Для выращивания яблонь этого сорта рекомендуется высаживать саженцы в хорошо дренированную почву на солнечном месте. Регулярный полив особенно важен в первые годы. Рекомендуется использовать органические и минеральные удобрения. Ежегодная обрезка помогает формировать правильную крону и улучшает доступ света к плодам. Периодические обработки от вредителей и болезней помогут сохранить здоровье дерева и высокую урожайность.
Сорт "Голден Делишес" — отличный выбор для садоводов, стремящихся получить качественный урожай вкусных и долго хранящихся яблок. Этот сорт станет жемчужиной вашего сада.
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