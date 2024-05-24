Избавляемся от поросли вишни на участке: вот какие меры помогут

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Как избавиться от вишнёвой поросли на участке?

1:55
Садоводство » Советы

Удаление вишнёвой поросли на участке может быть непростой задачей, так как они могут распространяться от корней материнского дерева. Вот несколько методов, которые помогут избавиться от нежелательных растений. 

Как избавиться от вишнёвой поросли на участке?
Фото: commons.wikimedia.org by Royalbroil is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Механическое удаление

Регулярно срезайте ростки у земли. Это может занять время, так как потребуется несколько циклов, чтобы ослабить и в конечном итоге убить корневую систему.

Выкапывайте ростки вместе с корнями. Это трудоёмкий метод, но он эффективен, если вы хотите полностью удалить нежелательные растения.

Химические методы

Используйте гербициды. Средства на основе глифосата (например, "Раундап") эффективны для уничтожения вишнёвых ростков. Наносите гербицид непосредственно на листья ростков, чтобы химикат проник в корни. Повторяйте процедуру, если необходимо.

Будьте осторожны при использовании гербицидов, чтобы не повредить другие растения на участке.

Профилактика

Поставьте барьеры. Установите физические барьеры в земле, чтобы предотвратить распространение корней вишни. Это могут быть пластиковые или металлические листы, закопанные вертикально вдоль границы участка.

Мульчирование

Накройте участок, где появляются ростки, толстым слоем мульчи (солома, древесные опилки, черная пленка). Это затруднит их рост и доступ света к росткам.

Вырубка материнского дерева

Если ростки распространяются от материнского дерева, рассмотрите возможность его удаления. После вырубки дерева, необходимо также удалить корни, чтобы предотвратить появление новых ростков.

Комбинирование этих методов часто дает наилучшие результаты. Регулярное наблюдение и удаление новых ростков поможет вам эффективно справиться с этой проблемой.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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