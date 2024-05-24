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Можно ли сажать дыни рядом с картошкой на дачном участке?

Полезное ли соседство: сажаем дыню с картофелем

2:09
Садоводство » Плодовые

Садоводы и огородники часто задаются вопросом о том, можно ли сажать дыни рядом с картошкой. Некоторые считают, что это невозможно, так как эти растения имеют разные требования к почве и условиям выращивания. Другие же утверждают, что такая соседство может быть даже полезной для обоих культур. Давайте разберёмся в этом вопросе подробнее.

Полезное ли соседство: сажаем дыню с картофелем
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первое, что нужно учитывать при совместном выращивании дыни и картошки — это их потребности в питательных веществах. Картофель является культурой, которая любит плодородные и хорошо увлажненные почвы. Дыня же предпочитает более легкие и рыхлые грунты. Поэтому, если вы планируете выращивать эти растения вместе, необходимо подготовить почву таким образом, чтобы она удовлетворяла обеим культурам.

Второй важный момент — это расстояние между растениями. Картофель и дыня имеют разные размеры и развиваются по-разному. Поэтому, чтобы избежать конкуренции за питательные вещества и пространство, необходимо соблюдать определенное расстояние между ними. Рекомендуется оставлять не менее 50 см между картофелем и дыней.

Также стоит учитывать, что картофель и дыня могут быть подвержены различным заболеваниям и вредителям. Поэтому, чтобы избежать их распространения, необходимо соблюдать правила санитарной обработки почвы и регулярно осматривать растения на наличие вредителей.

Но наряду с негативными моментами, совместное выращивание дыни и картошки может иметь и свои плюсы. Например, дыня может служить естественным удобрением для картофеля, так как она обладает высоким содержанием органических веществ. Кроме того, листья дыни могут защищать картофель от солнечных ожогов и перегрева почвы.

Также соседство с дыней может улучшить вкус и качество картофеля. Некоторые садоводы замечают, что картофель, выращенный рядом с дыней, имеет более сладкий вкус и сохраняет свои качества дольше.

Что сажать рядом с арбузом и дыней
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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