Что посадить рядом с малиной, чтобы она не разрасталась

Эти растения отлично будут ладить с малиной

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Малина нуждается в уходе и правильном размещении на участке. Особенно важно знать, что посадить рядом с малиной, чтобы она не разрасталась и не занимала слишком большую площадь.

Фото: creativecommons.org by Jim Clark is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Малина любит солнечные и открытые места, поэтому лучше всего выбирать для нее компаньонов, которые также любят свет и тепло. К таким растениям относятся, например, земляника, клубника, огурцы, тыква, кабачки и дыни. Они не только будут хорошо соседствовать с малиной, но и помогут ей в борьбе с вредителями и болезнями.

Также можно посадить рядом с малиной другие кустарники, например, смородину или крыжовник. Они не только будут хорошими соседями для малины, но и создадут красивый и разнообразный ландшафт на участке. Кроме того, смородина и крыжовник также любят солнечные места и не будут конкурировать с малиной за питательные вещества в почве.

Ещё одним важным фактором при выборе растений для посадки рядом с малиной является их корневая система. Малина имеет поверхностные корни, поэтому не стоит сажать рядом с ней растения с глубокими корнями, которые могут конкурировать за влагу и питательные вещества. К таким растениям относятся, например, картофель, помидоры и капуста.

Также следует избегать посадки рядом с малиной растений, которые могут распространяться с помощью подземных корневищ, например, мята или лопух. Они могут быстро захватить участок и создать проблемы для малины.

Если вы хотите посадить рядом с малиной цветы, то лучше выбирать низкорослые и неприхотливые виды, например, астры, ромашки или календулы. Они не только будут красиво смотреться рядом с малиной, но и привлекать полезных насекомых.