Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В "Москва слезам не верит" представители разных профессий жили в одном общежитии
Кинологи рассказали, почему с щенком нельзя играть рукой
Адвокат Любови Успенской напомнила Киркорову об оставшихся трёх днях на извинения
Banki.Ru: застраховаться от онкологий нельзя при наличии диагноза
Пентагон анонсировал "рутинную отработку" ядерного удара по России
Поплавская пожаловалась на угрозы со стороны украинцев из-за поддержки СВО
Блогерша Ксения Бородина на месяц улетает от детей и возлюбленного
Муцениеце и Чуйков страстно поцеловались на глазах у зрителей премии RU.TV
Регулярные тренировки могут помочь иммунным клеткам бороться с клетками рака
Этот метод позволяет быстро и эффективно увеличить количество растений

Как и зачем черенковать флоксы?

2:01
Садоводство » Цветы

Черенкование флоксов – это процесс укоренения отростков или побегов растения для получения новых экземпляров. Этот метод распространён среди садоводов и цветоводов, так как позволяет быстро и эффективно увеличить количество растений. В этой статье мы рассмотрим, как и зачем черенковать флоксы.

Как и зачем черенковать флоксы?
Фото: commons.wikimedia.org by Epibase is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Зачем черенковать флоксы?

1. Увеличение количества растений. Черенкование позволяет получить новые экземпляры флоксов, что особенно полезно, если у вас есть любимое растение, которое хотели бы размножить.

2. Сохранение сорта. Черенкование поможет сохранить генетические характеристики растения, так как новые экземпляры будут полностью идентичны материнскому растению.

3. Экономия денег. Вместо покупки новых растений, вы сможете самостоятельно выращивать их черенками, что будет гораздо дешевле.

Как черенковать флоксы?

1. Выберите здоровые и сильные ветви или побеги на растении. Они должны быть не слишком молодыми, но и не переборчивыми.

2. Отрежьте отростки длиной около 10-15 сантиметров, сделав наклонный срез под углом 45 градусов.

3. Удалите лишние листья с нижней части черенка и обработайте его корень ростковым стимулятором.

4. Посадите черенок в горшок с питательной почвой или в контейнер с водой и подождите, пока корни начнут развиваться.

5. После того, как черенок укоренился, вы сможете пересадить его в постоянное место или оставить в горшке для дальнейшего выращивания.

Черенкование флоксов – простой и доступный способ увеличения и сохранения количества растений. Следуя указанным выше шагам, вы сможете успешно черенковать флоксы и получить новые красивые экземпляры этого растения.

Как черенковать флоксы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Премьер Британии Сунак объявил о досрочных выборах. Самоубийственный шаг? Любовь Степушова Бойцы "Севера" переходят к основной фазе зачистки Волчанска Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Пентагон анонсировал "рутинную отработку" ядерного удара по России
Поплавская пожаловалась на угрозы со стороны украинцев из-за поддержки СВО
Блогерша Ксения Бородина на месяц улетает от детей и возлюбленного
Муцениеце и Чуйков страстно поцеловались на глазах у зрителей премии RU.TV
Регулярные тренировки могут помочь иммунным клеткам бороться с клетками рака
Основные причины, почему тональный крем плохо ложится на вашу кожу
Брухунова вместе с подросшей дочерью Матильдой отправилась к врачу
STAR: Турция подтвердила просьбу Украины дать ядерное оружие
Бойцы "Байкала": "Можно сменить позицию, но ни в коем случае не оставить её"
В чем суть учения Дао?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников