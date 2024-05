Эти изящные цветы отличаются выносливостью зимой: они станут изюминкой сада

Your browser does not support the audio element.

Из всех растений, которые могут украсить тенистый сад, виды астильбы, пожалуй, возглавляют список. Сложная, перистая и похожая на папоротник листва астильбы может различаться по цвету, но весной она обычно изумрудно-зеленая с бронзовым оттенком, который становится более выраженным при повышении температуры.

Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa