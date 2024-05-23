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Эти изящные цветы отличаются выносливостью зимой: они станут изюминкой сада

Астильба украсит ваш сад необычными соцветиями

1:43
Садоводство » Цветы

Из всех растений, которые могут украсить тенистый сад, виды астильбы, пожалуй, возглавляют список. Сложная, перистая и похожая на папоротник листва астильбы может различаться по цвету, но весной она обычно изумрудно-зеленая с бронзовым оттенком, который становится более выраженным при повышении температуры.

Астильба украсит ваш сад необычными соцветиями
Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Астильба — относительно медленно растущее растение, она распространяется подземными корневищами и при достаточном количестве времени прекрасно заполняет пространство. На верхушках высоких стеблей поздней весной-поздней осенью появляются цветы: метельчатые, пушистые соцветия с крошечными бутонами белого, розового, фиолетового или красного оттенков. Эти цветы не только такие же изящные и легко облетаемые ветром, как листья, но и очень привлекательны для пчёл, бабочек и других насекомых-опылителей.

Астильбы, любящие пятнистую тень, лучше всего цветут при четырех-шести часах солнца в день. Если посадить их в глубокой тени, у них всё равно будет красивая листва, но цветов будет меньше. Астильбы довольно выносливы зимой.

Астильбы лучше всего растут на слабокислой почве, которая постоянно влажная, что делает их идеальными для того низкого уголка вашего двора, куда постоянно стекает вода. Регулярное внесение компоста или хорошо перепревшего навоза обеспечивает астильбе плодородную среду, а также улучшает качество почвы в вашем саду.

Астильбе полезно удобрение с высоким содержанием фосфора, способствующее цветению и развитию корней.

Что растет в моем саду. Астильба - украшение тенистого сада
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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