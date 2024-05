Знакомим с чёрным тюльпаном, который вызываем огромный интерес

Чёрный тюльпан – редкий и загадочный цветок, который многие считают символом тайны, интриги и неизведанного. Почему именно чёрный цвет тюльпана вызывает такой интерес у людей? Давайте разберёмся.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Balcerzak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported