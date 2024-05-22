Эти сорта свёклы подходят для долго хранения, консервирования и употребления в свежем виде: мякоть имеет превосходный вкус

Три сорта свёклы, дающие вкуснейшие плоды

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выбор сорта свёклы может значительно повлиять на её урожайность, вкус и хранение. Вот три отличных сорта.

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Свёкла "Бордо 237" — этот сорт скороспелый, с вегетационным периодом 80-100 дней, сладкий и сочный на вкус. "Бордо 237" хорошо переносит засуху, устойчив к болезням и отлично хранится зимой.

Свёкла "Цилиндра" отличается удлинёнными цилиндрическими корнеплодами насыщенного красного цвета. Этот сорт высокоурожайный, с равномерными и удобными для переработки корнеплодами. "Цилиндра" сладкая, без кольцеватости и с нежной мякотью, хорошо хранится и сохраняет свои вкусовые качества.

Свёкла "Пабло F1" — гибридный сорт, известный своей стабильной урожайностью и качественными корнеплодами. Сорт скороспелый, созревает через 100-110 дней после посева, имеет очень сладкую и нежную мякоть без горечи.

