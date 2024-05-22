Эти сорта свёклы подходят для долго хранения, консервирования и употребления в свежем виде: мякоть имеет превосходный вкус

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Три сорта свёклы, дающие вкуснейшие плоды

1:02
Садоводство » Овощи

Выбор сорта свёклы может значительно повлиять на её урожайность, вкус и хранение. Вот три отличных сорта.

Три сорта свёклы, дающие вкуснейшие плоды
Фото: commons.wikimedia.org by Diógenes el Filósofo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Свёкла "Бордо 237" — этот сорт скороспелый, с вегетационным периодом 80-100 дней, сладкий и сочный на вкус. "Бордо 237" хорошо переносит засуху, устойчив к болезням и отлично хранится зимой.

Свёкла "Цилиндра" отличается удлинёнными цилиндрическими корнеплодами насыщенного красного цвета. Этот сорт высокоурожайный, с равномерными и удобными для переработки корнеплодами. "Цилиндра" сладкая, без кольцеватости и с нежной мякотью, хорошо хранится и сохраняет свои вкусовые качества.

Свёкла "Пабло F1" — гибридный сорт, известный своей стабильной урожайностью и качественными корнеплодами. Сорт скороспелый, созревает через 100-110 дней после посева, имеет очень сладкую и нежную мякоть без горечи.  
 

Свекла Пабло F1. Характеристики гибрида
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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