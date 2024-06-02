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Результат гарантирован: знакомим с посадкой картофеля по методу Ушакова

Нетрадиционная посадка картофеля

1:37
Садоводство » Овощи

Метод посадки картофеля по системе Ушакова — это инновационный способ выращивания этого овоща, который позволяет получить более высокие урожаи. Разработан этот метод был академиком Андреем Ушаковым и теперь популярен у садоводов и огородников.

Нетрадиционная посадка картофеля
Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Суть метода Ушакова заключается в том, что растения картофеля высаживаются не в традиционном рядочном порядке, а в виде специальных муляжей. Для этого необходимо использовать специальное оборудование или делать отверстия в почве с помощью лопаты.

При таком способе посадки корни картофеля получают больший доступ к кислороду и питательным веществам в почве, что способствует их развитию и увеличению урожайности. Кроме того, такая посадка уменьшает заболеваемость растений и облегчает процесс уборки урожая.

Для посадки картофеля по методу Ушакова необходимо следовать нескольким простым шагам. Сначала подготовьте почву — прорыхлите ее, удобрите и подкормите. Затем сделайте отверстия на глубину 15-20 см и расстоянии 30-40 см друг от друга. В каждое отверстие положите клубень картофеля с почками и покройте почвой.

Правильное выполнение этого метода посадки гарантирует вам отличный урожай картофеля. Помните, что такая система требует больше труда и времени, чем обычная посадка, но результат стоит затраченных усилий. Будьте терпеливы и старательны, и ваш сад будет радовать вас богатым урожаем картофеля.

3 новых способа посадки для огромного и раннего урожая
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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