Этот кустарник — один из первых, который начинает расти весной

Стоит ли сажать рябинник рябинолистный

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Существует более 90 различных сортов спиреи. Один из них называют рябинником рябинолистным.

Фото: commons.wikimedia.org by Taken by Fanghong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот сорт спиреи привлекает внимание своим неповторимым листом, который напоминает листья рябины. Он придаёт кусту ажурность и объем. Рябинник рябинолистный цветет в июне-июле крупными белыми метелками, что делает его прекрасным растением для пчел и других полезных насекомых.

Этот кустарник — один из первых, который начинает расти весной, что особенно приятно после зимы, когда хочется видеть больше зелени. Первые почки рябинника рябинолистного лопаются уже 6 апреля.

Рябинник рябинолистный очень морозоустойчив и может расти в любых условиях, хотя предпочитает солнечные места. Кроме того, он неприхотлив к почве.

Однако, несмотря на его красоту и раннее цветение, этот кустарник может быть агрессивным распространителем. Он может стремиться выйти за пределы своего пространства, иногда даже превращаясь в нежеланный ползун. Поэтому важно размещать его так, чтобы ограничить его рост или рассмотреть возможность выбора другого места для посадки.