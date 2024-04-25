Получите ранний урожай петрушки: посадите её этим способом

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Букетный способ выращивания петрушки

1:15
Садоводство » Советы

Букеты — это способ выращивания ранней петрушки. Для того чтобы насладиться ею раньше, нужно рано приступить к посадке. Это можно сделать как в теплице, так и дома, на подоконнике.

Букетный способ выращивания петрушки
Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims). is licensed under public domain

Суть метода заключается в посадке в маленькие ёмкости. Посев семян петрушки зонтичной требует некоторого времени на прорастание, поэтому после посева ёмкости следует накрыть стеклом или другим прозрачным материалом (например, полиэтиленом), чтобы сохранить влажность почвы и предотвратить её пересыхание. Обычно всходы появляются через 12-14 дней. Если процесс выращивания происходит в домашних условиях, рассаду следует перенести в прохладное светлое место.

Когда рассада вырастет и почва прогреется, можно высаживать всю "букетную" композицию из одной ёмкости. Петрушка легко переносит такую пересадку. Если ёмкость оказалась слишком велика, букет можно аккуратно разделить. Однако не стоит разделять каждый корень отдельно, так как это может негативно сказаться на их приживаемости.

Благодаря этому методу выращивания, петрушка появится на вашем столе очень рано.


СЕЮ ПЕТРУШКУ НА РАССАДУ ТОЛЬКО ТАК! БУКЕТНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕТРУШКИ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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