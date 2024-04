Получите ранний урожай петрушки: посадите её этим способом

Букеты — это способ выращивания ранней петрушки. Для того чтобы насладиться ею раньше, нужно рано приступить к посадке. Это можно сделать как в теплице, так и дома, на подоконнике.

Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims). is licensed under public domain