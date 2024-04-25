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Несколько умных идей для создания привлекательного сада

Проектируем сад правильно

3:24
Садоводство » Ландшафт

Проектирование сада во многом похоже на рисование, только с использованием цветов и садовых инструментов вместо красок и кистей. Каждое ваше творческое решение влияет на то, как в конечном итоге будет выглядеть ландшафт. И может быть полезно работать так, как это делает художник: начинать с чистого листа, а затем накладывать слои цветов и текстур по одному цветку за раз.

Проектируем сад правильно
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Но в отличие от рисования, цветочный сад продолжает развиваться и меняться без вашего участия. Как и все живые существа, ваш сад нуждается в регулярном уходе. Независимо от того, начинаете ли вы с совершенно новых клумб или надеетесь оживить более зрелый сад, мы поделимся идеями. Ознакомьтесь с ними и создайте себе более привлекательный участок.

Решая, где разместить свой сад, учитывайте, какое освещение у вас есть. Наблюдайте за своим двором в течение дня и определите, сколько света получают разные участки каждый день.

Выбирая план сада, помните, что вы можете — и должны — подумать о том, как будет выглядеть пространство в течение всех четырёх сезонов. Один из способов добиться этого — сочетать однолетние цветы, которые цветут в разное время, с многолетниками. Добавление кустарников и небольших деревьев может превратить вашу клумбу из обычной в эффектную.

Размещение более высоких растений сзади и более коротких спереди обеспечит глубину и уединенность вашего сада.

Создайте клумбы с плавными изгибами для создания формы, которая естественным образом привлекает внимание к прихожей и делает пространство более уютным. Чтобы добиться такого вида, разложите садовый шланг, чтобы наметить рисунок, прежде чем перекопать грядку.

Садовые клумбы должны иметь определённую форму, чтобы выделяться. Вы можете использовать кирпичи, камни или вбитую окантовку.

Сочетайте однолетние растения, многолетники и кустарники в цветочных клумбах. Самые красивые сады радуют глаз цветом в любое время года, чего вы можете добиться, посадив смесь однолетних растений, многолетников и небольших кустарников.

Приподнятые грядки позволяют сажать растения в неподходящих условиях, таких как песчаная, каменистая или тяжелая глинистая почва — или там, где почвы вообще нет.

Выращивайте съедобные и декоративные растения вместе. Вам не обязательно заводить отдельный огород. Сочетайте съедобные и декоративные растения на одной грядке, чтобы создать красивый и практичный сад.

Цветы также привлекают и поддерживают опылителей, что необходимо для формирования плодов некоторых культур, таких как тыква. Вы даже можете включить съедобные цветы в дизайн своего сада.

Высокие цветущие растения, подобные тем, что растут на лугах, красивы и поддерживают насекомых-опылителей. Хотя превращать весь свой двор в луг непрактично, вы можете преобразовать небольшую часть, например, узкую полосу вдоль подъездной дорожки или небольшую приграничную территорию вдоль границы вашего участка.

Как правильно спроектировать свой сад
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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