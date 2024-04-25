Сад будет блистать: обязательно посадите белые сорта этих цветов

Белые цветы для сада

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многие из этих цветов просты в выращивании. Они придадут блеск любому саду.

Фото: commons.wikimedia.org by Jim Evans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Bacopa

У этого висячего однолетника крошечные круглые цветки, которые, кажется, процветают, когда ими пренебрегают. Для большего эффекта смешайте их в кашпо с более прямостоячими цветами. Бакопа цветет вплоть до заморозков и любит преимущественно солнце.

Гортензия

Цветы могут быть крошечными, как мячи для софтбола, или гигантскими, как шары для боулинга! У многих видов цветение от белого до кремово-белого сохраняется месяцами. Гортензиям для лучшего цветения нужно солнце.

Ангелония

Ангелонии бывают как прямостоячих, так и каскадных форм. Они потрясающе смотрятся сами по себе в контейнере, но также великолепны и в смешанном контейнере.

Куст-бабочка

Эти кустарники действительно привлекают опылителей, поэтому вы будете наслаждаться цветами и бабочками одновременно! Размер этого растения варьируется от двух до восьми футов в высоту, поэтому читайте этикетку. Новые сорта более компактные и не инвазивны. Кусту бабочек нужно полное солнце.