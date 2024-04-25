Сад будет блистать: обязательно посадите белые сорта этих цветов

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Белые цветы для сада

1:17
Садоводство » Цветы

Многие из этих цветов просты в выращивании. Они  придадут  блеск любому саду.  

Белые цветы для сада
Фото: commons.wikimedia.org by Jim Evans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Bacopa

У этого висячего однолетника крошечные круглые цветки, которые, кажется, процветают, когда ими пренебрегают. Для большего эффекта смешайте их в кашпо с более прямостоячими цветами. Бакопа цветет вплоть до заморозков и любит преимущественно солнце.

Гортензия

 Цветы могут быть крошечными, как мячи для софтбола, или гигантскими, как шары для боулинга! У многих видов цветение от белого до кремово-белого сохраняется месяцами. Гортензиям для лучшего цветения нужно солнце.

Ангелония

Ангелонии бывают как прямостоячих, так и каскадных форм. Они потрясающе смотрятся сами по себе в контейнере, но также великолепны и в смешанном контейнере.

Куст-бабочка

Эти кустарники действительно привлекают опылителей, поэтому вы будете наслаждаться цветами и бабочками одновременно! Размер этого растения варьируется от двух до восьми футов в высоту, поэтому читайте этикетку. Новые сорта более компактные и не инвазивны. Кусту бабочек нужно полное солнце.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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