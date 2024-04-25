Бабочкин цветок. Рассказываем о травянистом растении

Скабиоза - замечательное украшение участка

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Скабиоза — это многолетнее травянистое растение, которое принадлежит к семейству Композитные. Её научное название — Scabiosa, а в народе она также известна как "бабочкин цветок" или "бабочкин глаз". Скабиоза произрастает в различных уголках Европы, Азии и Африки, а также в Северной Америке.

Фото: commons.wikimedia.org by Javier martin

Это растение обладает прекрасным внешним видом и яркими цветами, поэтому часто используется в ландшафтном дизайне и как декоративное растение в садах. Скабиоза может достигать высоты до 1 метра и имеет прямостоячие стебли, на которых располагаются крупные соцветия из множества мелких цветков. Цветки скабиозы могут быть различных оттенков: от белого и розового до фиолетового и синего.

Одним из главных достоинств скабиозы является ее длительное цветение. Оно начинается в июне и может продолжаться до самых холодных месяцев осени. Благодаря этому, скабиоза становится незаменимым элементом в создании красивых и долговечных цветочных композиций. Кроме того, она привлекает к себе множество насекомых, таких как пчелы и бабочки, которые опыляют ее цветы и способствуют размножению растения.

Но скабиоза не только красива, но и полезна. В народной медицине ее цветки и листья используются для лечения различных заболеваний. Например, отвар из цветков скабиозы помогает при простудных заболеваниях и кашле, а настойка из листьев — при болезнях печени и желудка. Кроме того, скабиоза обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами.

В культуре скабиоза также имеет свое место. В древности её цветки использовали для приготовления красителей для тканей, а в средние века — как средство от болезней кожи. Сейчас же скабиоза широко используется в косметической промышленности для производства кремов и масок для лица.