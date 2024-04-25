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Как вырастить квадратный арбуз на собственном участке?

Эти арбузы точно не останутся незамеченными

2:07
Садоводство » Плодовые

Выращивание квадратного арбуза — это необычный и интересный способ выращивания этого популярного летнего фрукта. Квадратные арбузы выглядят необычно и привлекают внимание, поэтому их часто используют для украшения столов и оформления праздников. Но как же вырастить такой необычный арбуз? Давайте разберёмся вместе.

Эти арбузы точно не останутся незамеченными
Фото: flickr.com by Francisco Antunes is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первым шагом к выращиванию квадратного арбуза является выбор правильного сорта. Для этого подойдут сорта, которые имеют квадратную или прямоугольную форму, например, "Квадратный дракон" или "Квадратный медведь". Также важно обратить внимание на качество семян и выбрать только крупные и здоровые экземпляры.

Далее необходимо подготовить почву для посадки семян. Квадратный арбуз предпочитает плодородные и хорошо дренированные почвы. Посадите семена на глубину около 2 см и убедитесь, что между ними остается расстояние около 30 см. Также не забывайте о поливе и регулярно подкармливайте растения удобрениями.

Когда растения вырастут до высоты около 10 см, пришло время начать формировать квадратную форму арбуза. Для этого необходимо использовать специальные формы, которые можно приобрести в магазинах или изготовить самостоятельно из деревянных досок. Поставьте форму на растение и оставьте его расти внутри нее. Постепенно растение будет заполнять всю форму и приобретет квадратную форму.

Важно помнить, что квадратный арбуз нуждается в большом количестве солнечного света, поэтому выберите для него открытое и хорошо освещенное место. Также не забывайте о поливе и регулярно проверяйте почву на влажность.

Когда арбуз достигнет желаемого размера и приобретет квадратную форму, можно начинать его собирать. Для этого отсоедините форму от растения и аккуратно выньте арбуз. Не забывайте, что квадратный арбуз имеет тот же вкус и питательные свойства, что и обычный круглый арбуз.

Квадратные арбузы вырастил фермер
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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