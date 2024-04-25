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Что делать, чтобы огурцы не выросли горькими?

Рассказываем о проблеме, когда огурцы горькие

1:51
Садоводство » Овощи

Огурцы — это одна из самых популярных овощей в нашей стране. Они не только вкусные, но и очень полезные для нашего организма. Однако, многие из нас сталкивались с проблемой, когда огурцы вырастали горькими и испорченными. Что же делать, чтобы избежать этой неприятности?

Рассказываем о проблеме, когда огурцы горькие
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Нужно обратить внимание на выбор сорта огурцов. Существует множество различных сортов, и каждый из них имеет свои особенности. Некоторые сорта более устойчивы к горечи, поэтому перед покупкой следует обратиться к продавцу и уточнить, какой сорт огурцов он предлагает.

Также важно следить за условиями выращивания огурцов. Они любят тепло и влажность, поэтому необходимо обеспечить им подходящий микроклимат. Не стоит сажать огурцы в тенистых местах или на слишком влажной почве. Также не рекомендуется переувлажнять растения при поливе, так как это может привести к появлению горечи.

Ещё один важный момент — это правильное удобрение. Огурцы нуждаются в питательных веществах, поэтому перед посадкой рекомендуется внести в почву комплексное удобрение. Однако, не стоит переусердствовать с удобрениями, так как это может привести к образованию горечи.

Также следует обратить внимание на срок сбора урожая. Огурцы нужно собирать вовремя, когда они достигают оптимального размера. Если оставить их на растении слишком долго, они могут перерасти и стать горькими.

Наконец, не стоит забывать о правильном хранении огурцов. Они должны храниться в прохладном месте, при температуре около 10 градусов. Также рекомендуется упаковывать огурцы в пакеты или хранить их в холодильнике, чтобы избежать попадания на них солнечных лучей.

Горькие огурцы: почему и что делать?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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