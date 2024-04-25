Как и когда удобрять косточковые деревья - абрикос, персик сливу...

Говорим об удобрении популярных плодовых деревьев

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Косточковые деревья являются одними из самых распространённых и популярных плодовых деревьев. Они включают в себя такие культуры, как абрикос, персик, слива, вишня и многие другие. Чтобы получить хороший урожай и крепкое здоровье деревьев, необходимо правильно удобрять их. В этой статье мы расскажем о том, как и когда удобрять косточковые деревья.

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Самое важное правило удобрения косточковых деревьев — это выбор правильного удобрения. Для этих деревьев необходимо использовать удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 2:1:1. Также важно выбирать удобрения с низким содержанием хлора, так как этот элемент может негативно влиять на рост и развитие деревьев.

Когда же лучше всего удобрять косточковые деревья? Оптимальное время для этого — весна и осень. Весной удобрение необходимо вносить до начала активного роста деревьев, а осенью — после сбора урожая. Также можно проводить удобрение в середине лета, если деревья показывают признаки недостатка питательных веществ.

Существует несколько способов удобрения косточковых деревьев. Один из них — это внесение удобрений в почву вокруг ствола дерева. Для этого необходимо сделать небольшие канавки в земле и равномерно распределить удобрение по ним. Затем засыпать канавки землей и хорошо полить дерево.

Ещё один способ — это использование жидких удобрений. Они могут быть внесены в почву или подкормлены через листья дерева. Жидкие удобрения быстрее всасываются деревом и могут быть использованы в случае необходимости быстрого устранения недостатка питательных веществ.

Важно помнить, что удобрения необходимо применять в соответствии с инструкцией на упаковке. Не следует превышать рекомендуемую дозу, так как это может привести к переизбытку питательных веществ и негативно повлиять на рост и развитие деревьев.

Также стоит отметить, что удобрения не являются единственным фактором, влияющим на рост и плодоношение косточковых деревьев.