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Какие сорта гортензий можно посадить в тени

В условиях тени гортензия может погибнуть

1:29
Садоводство » Цветы

Гортензии – это красивые цветы, которые могут украсить любой участок сада или дачи. Однако не все сорта данного растения могут выжить в условиях сильной тени. В данной статье мы рассмотрим, какие сорта гортензий можно посадить в тени.

В условиях тени гортензия может погибнуть
Фото: commons.wikimedia.org by Gaetano Cessati is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первым сортом, который прекрасно растет в тени, является гортензия анабелла. Этот сорт отличается крупными белыми зонтиками цветов и может выдерживать периоды длительной засухи. Гортензия анабелла хорошо развивается под деревьями и кустарниками, где она получает достаточно полутени.

Ещё одним сортом, который хорошо растет в условиях тени, является гортензия лимонно-желтая. У этого сорта крупные соцветия цветков оттенка лимонно-желтого. Гортензия лимонно-желтая предпочитает полутень и умеренный полив.

Также стоит упомянуть о гортензии паникулата. У этого сорта крупные зонтики цветков, которые могут быть белыми, кремовыми, розовыми или фиолетовыми. Гортензия паникулата хорошо растет в полутени и имеет высокую морозостойкость.

Важно помнить, что даже сорта гортензий, которые хорошо растут в тени, все равно нуждаются в достаточном количестве света для цветения. Поэтому перед посадкой гортензий в тени необходимо выбрать место, где они получат необходимое количество света.

Гортензия в тени. Виды гортензии, сорта и уход
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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