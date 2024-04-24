Какие сорта гортензий можно посадить в тени

В условиях тени гортензия может погибнуть

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гортензии – это красивые цветы, которые могут украсить любой участок сада или дачи. Однако не все сорта данного растения могут выжить в условиях сильной тени. В данной статье мы рассмотрим, какие сорта гортензий можно посадить в тени.

Фото: commons.wikimedia.org by Gaetano Cessati is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первым сортом, который прекрасно растет в тени, является гортензия анабелла. Этот сорт отличается крупными белыми зонтиками цветов и может выдерживать периоды длительной засухи. Гортензия анабелла хорошо развивается под деревьями и кустарниками, где она получает достаточно полутени.

Ещё одним сортом, который хорошо растет в условиях тени, является гортензия лимонно-желтая. У этого сорта крупные соцветия цветков оттенка лимонно-желтого. Гортензия лимонно-желтая предпочитает полутень и умеренный полив.

Также стоит упомянуть о гортензии паникулата. У этого сорта крупные зонтики цветков, которые могут быть белыми, кремовыми, розовыми или фиолетовыми. Гортензия паникулата хорошо растет в полутени и имеет высокую морозостойкость.

Важно помнить, что даже сорта гортензий, которые хорошо растут в тени, все равно нуждаются в достаточном количестве света для цветения. Поэтому перед посадкой гортензий в тени необходимо выбрать место, где они получат необходимое количество света.