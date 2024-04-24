Пышные кусты из цветов: этот вид бархатцев даёт ароматные цитрусовые нотки

Тонколистные бархатцы, также известные как мексиканские цветы, от обычных бархатцев отличаются более мелкими цветками и листьями, которые образуют пышные кусты. Запах этих цветов немного отличается — он не такой сладкий, а имеет цитрусовые нотки.
Они отлично подходят для украшения клумб, рабаток, вазонов и кадок. Садовод, ведущий Дзен-канал "Дачный агроном" рекомендует три сорта: "Оранжевый гном", "Карина" и "Паприка". Их можно высаживать вдоль дорожек или в контейнеры, и они будут радовать красивыми цветами до самых первых заморозков.
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