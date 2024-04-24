Выращиваем настурцию: вот какие нюансы следует учесть

Настурция — очень неприхотливый цветок. Рассказываем, как за ней правильно ухаживать.
Прямой посев в грунт имеет множество преимуществ (за исключением более позднего цветения). Посев проводится в середине мая, по 3-4 семени в лунку, и всходы появляются на 10-й день. Лучше всего сеять их на солнечные места с хорошо дренированной почвой.
Если осенью вносили перегной, навоз и т. д. в грядки, то не стоит сеять туда настурцию весной, иначе получите только жирные листья без цветения.
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