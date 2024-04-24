Выращиваем настурцию: вот какие нюансы следует учесть

Нюансы выращивания настурции

0:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Настурция — очень неприхотливый цветок. Рассказываем, как за ней правильно ухаживать.

Фото: commons.wikimedia.org by Lukas Riebling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Прямой посев в грунт имеет множество преимуществ (за исключением более позднего цветения). Посев проводится в середине мая, по 3-4 семени в лунку, и всходы появляются на 10-й день. Лучше всего сеять их на солнечные места с хорошо дренированной почвой.

Если осенью вносили перегной, навоз и т. д. в грядки, то не стоит сеять туда настурцию весной, иначе получите только жирные листья без цветения.