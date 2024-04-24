Простые методы избавиться от колорадского жука: можно обойтись без специальных аппаратов

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Методы избавления от колорадского жука

1:33
Садоводство » Вредители и болезни

Эти средства помогут в борьбе с колорадским жуком.

Методы избавления от колорадского жука
Фото: flickr.com by Judy Gallagher is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Белая акация. Для обработки растений также используется настой из коры белой акации. Для приготовления средства необходимо взять 1 килограмм коры, залить её кипятком и настаивать 3 дня, процедить раствор и распылить над кустами.

Тополь. Для борьбы с жуками также применяют листья тополя. Действия следующие:

  • наполнить половину ведра свежей листвой тополя;
  • залить их кипятком и настаивать три дня.

После этого можно использовать полученный раствор.

Березовый дёготь. Это вещество также эффективно против вредителей. Потребуется следующее:

  • взять 100 грамм вещества;
  • растворить его в 10 литрах воды;
  • опрыскивать стебли 3 раза в неделю.


Подсолнечник. Для приготовления смеси из цветков подсолнечника:

  • нарвать 500 грамм цветков;
  • поместить их в ведро и залить кипятком;
  • настоять в течение 48 часов.

После этого настой готов к применению.

Чистотел. Это растение также полезно в борьбе с паразитами.

Для его использования нужно:

  • взять 1,5 кг чистотела;
  • настоять его 3 часа в кипяченой воде;
  • добавить в смесь 1,5% раствор хлористого кальция (15 грамм на литр воды);
  • настаивать еще 20 минут;
  • опрыскать кусты картофеля приготовленным отваром.
СУПЕРСРЕДСТВО ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА! Эффект удивит!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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