Простые методы избавиться от колорадского жука: можно обойтись без специальных аппаратов

Методы избавления от колорадского жука

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Эти средства помогут в борьбе с колорадским жуком.

Фото: flickr.com by Judy Gallagher is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Белая акация. Для обработки растений также используется настой из коры белой акации. Для приготовления средства необходимо взять 1 килограмм коры, залить её кипятком и настаивать 3 дня, процедить раствор и распылить над кустами.

Тополь. Для борьбы с жуками также применяют листья тополя. Действия следующие:

наполнить половину ведра свежей листвой тополя;

залить их кипятком и настаивать три дня.

После этого можно использовать полученный раствор.

Березовый дёготь. Это вещество также эффективно против вредителей. Потребуется следующее:

взять 100 грамм вещества;

растворить его в 10 литрах воды;

опрыскивать стебли 3 раза в неделю.



Подсолнечник. Для приготовления смеси из цветков подсолнечника:

нарвать 500 грамм цветков;

поместить их в ведро и залить кипятком;

настоять в течение 48 часов.

После этого настой готов к применению.

Чистотел. Это растение также полезно в борьбе с паразитами.

Для его использования нужно:

взять 1,5 кг чистотела;

настоять его 3 часа в кипяченой воде;

добавить в смесь 1,5% раствор хлористого кальция (15 грамм на литр воды);

настаивать еще 20 минут;

опрыскать кусты картофеля приготовленным отваром.