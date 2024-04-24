Простые методы избавиться от колорадского жука: можно обойтись без специальных аппаратов

Эти средства помогут в борьбе с колорадским жуком.
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Белая акация. Для обработки растений также используется настой из коры белой акации. Для приготовления средства необходимо взять 1 килограмм коры, залить её кипятком и настаивать 3 дня, процедить раствор и распылить над кустами.
Тополь. Для борьбы с жуками также применяют листья тополя. Действия следующие:
наполнить половину ведра свежей листвой тополя;
залить их кипятком и настаивать три дня.
После этого можно использовать полученный раствор.
Березовый дёготь. Это вещество также эффективно против вредителей. Потребуется следующее:
взять 100 грамм вещества;
растворить его в 10 литрах воды;
опрыскивать стебли 3 раза в неделю.
Подсолнечник. Для приготовления смеси из цветков подсолнечника:
нарвать 500 грамм цветков;
поместить их в ведро и залить кипятком;
настоять в течение 48 часов.
После этого настой готов к применению.
Чистотел. Это растение также полезно в борьбе с паразитами.
Для его использования нужно:
взять 1,5 кг чистотела;
настоять его 3 часа в кипяченой воде;
добавить в смесь 1,5% раствор хлористого кальция (15 грамм на литр воды);
настаивать еще 20 минут;
опрыскать кусты картофеля приготовленным отваром.
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