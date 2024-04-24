Избавляемся от колорадского жука: 4 действенных метода помогут уничтожить вредителя

Как избавиться от колорадского жука

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Существуют разные методы борьбы с колорадским жуком. Выбирайте удобный.

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Мука из кукурузы. Используйте средство для избавления от паразитов. Нанесите слой муки на влажные листья растений. Этот метод эффективен благодаря способности элементов кукурузы увеличиваться в размере при впитывании влаги. Мука расширяется внутри насекомого, что приводит к его уничтожению на участке.

Однако не рекомендуется использовать этот метод перед дождём.

Цемент или гипс. Некоторые садоводы используют опыление растений раствором цемента или гипса. Личинки жука погибают в течение нескольких часов после этой процедуры. Однако этот метод опасен тем, что после застывания материала на листьях прекращается поступление воздуха к некоторым частям куста. Поэтому его использование не рекомендуется.

Опилки. Существует версия, что жуки не перейдут на участок, если посыпать землю, особенно междурядья, сосновыми или берёзовыми опилками. Это объясняется повышенной чувствительностью вредителей к различным запахам.

Важно! Посыпайте землю за две недели до цветения кустов. После этого процедуру можно повторять раз в месяц.

Грецкий орех. Для приготовления этой смеси выполните следующие шаги: приготовьте по 300 грамм скорлупы и сухих листьев грецкого ореха; залейте ингредиенты кипятком; настаивайте вещество в течение недели. После этого опрыскивайте кусты картофеля из пульверизатора.