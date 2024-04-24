Делимся советами о прекрасном кустарнике - калине

Это украшение для любого участка

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Калина - это красивый и полезный кустарник, который можно встретить во многих садах и парках. Её яркие красные ягоды и красивые белые цветы делают её популярным украшением для любого участка. Но помимо своей декоративности, калина также имеет множество полезных свойств и требует определённого ухода.

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Калина предпочитает открытые и хорошо освещённые места, поэтому выбирайте для неё участок с хорошей солнечной экспозицией. Также важно учитывать, что кустарник достаточно высокий и широкий, поэтому оставьте ему достаточно места для роста.

Калина не требует особого ухода, но все же нуждается в регулярном поливе. Особенно это важно в период цветения и созревания ягод. Поддерживайте почву вокруг кустарника влажной, но не заливайте ее избыточным количеством воды. Также рекомендуется мульчировать почву вокруг калины, чтобы сохранить влагу и защитить корни от перегрева.

Важным аспектом ухода за калиной является обрезка. Она помогает сохранить кустарник в хорошей форме и стимулирует его рост и цветение. Обрезку лучше проводить весной или осенью, когда кустарник находится в состоянии покоя. Удаляйте старые и поврежденные ветви, а также те, которые растут внутрь кустарника и мешают ему развиваться. Также можно придать кустарнику желаемую форму, обрезая его по желанию.

Калина также нуждается в регулярном подкормке. Лучше всего использовать универсальные удобрения для кустарников, которые содержат все необходимые питательные вещества. Подкармливайте кустарник весной и осенью, следуя инструкции на упаковке удобрения.

Наконец, не забывайте о защите калины от вредителей и болезней. Регулярно осматривайте кустарник на наличие вредителей и, если обнаружите их, применяйте соответствующие средства для борьбы с ними. Также следите за состоянием листьев и ягод, чтобы своевременно выявить возможные заболевания и принять меры для их предотвращения.