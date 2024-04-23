Настоящие солнышки на вашем участке: почему стоит сажать бархатцы везде, где только можно

Почему стоит посадить бархатцы

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Вся прелесть бархатцев или тагетесов — в их привлекательной декоративности, сочетаемой с лёгкостью в уходе. Это настоящая находка для садовода.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladmartinez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это идеальное растение для начинающих цветоводов. Красивые, пышные кусты с изящными зелёными листьями радуют взгляд с июня до первых заморозков осени. Их побеги усыпаны яркими соцветиями, которые долго остаются свежими. Когда цветы завянут, они почти незаметно растворяются среди листвы и новых бутонов, сохраняя внешний вид тагетеса. Цветки бывают в различных оттенках — от светло-желтых и оранжевых до красных и красно-коричневых.

Клумбы с бархатцами всегда кажутся солнечными, даже в пасмурную погоду, создавая атмосферу радости. При всей красоте бархатцы не требуют особых усилий по уходу. Они неприхотливы, устойчивы к засухе, хорошо растут и цветут как на солнце, так и в полутени, практически не подвержены болезням. К тому же, они отлично размножаются семенами, всходы которых достигают 100%.

Пчёлы привлекаются к этому растению благодаря его пряному аромату, что способствует опылению цветов. Бархатцы также отпугивают различных вредителей. Они предотвращают нападение на огород капустных блошек, бабочек белянок и совок, что может серьезно навредить овощным культурам.

Таким образом, посадка бархатцев рядом с овощами помогает защитить их от вредных насекомых.

Эти золотистые цветы — одни из самых красивых в мире растений. Они не только украшают клумбы, но и приносят пользу огородным грядкам. Бархатцы можно посадить вокруг теплицы или прямо в ней, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний, таких как фузариоз. Их корневые выделения также подавляют рост сорных растений, что является дополнительным плюсом.

Всё это делает бархатцы идеальными растениями для сада. Их можно сажать, где только можно. Они помогают поддерживать чистоту и порядок на грядках, а также прекрасно смотрятся на клумбах.