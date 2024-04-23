Очаровательные растение с мелкими небесными цветами: посадите в тенистых местах сада

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Нежные и изящные цветы незабудки

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Садоводство » Цветы

Незабудки — нежные и изящные цветы с небесно-голубыми лепестками, цветущие чаще всего в тенистых местах. Это многолетнее растение высотой до 40 см, с маленькими цветками в кистевидных соцветиях.

Нежные и изящные цветы незабудки
Фото: commons.wikimedia.org by Meneerke bloem is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Они выносливы и не требовательны к условиям, предпочитая увлажненную, плодородную почву и тень. Незабудки могут переносить морозы без укрытия и обильно цветут. Регулярный полив важен для хорошего цветения.

Эти цветы отлично вписываются в ландшафтные композиции, подходят для обрамления бордюров, создания цветущих полянок и дополнения клумбы. Они хорошо сочетаются с анемонами, фиалками, бруннерой, обриетой, хостами и папоротниками.

Незабудки - посадка и уход
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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