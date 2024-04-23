Очаровательные растение с мелкими небесными цветами: посадите в тенистых местах сада

Незабудки — нежные и изящные цветы с небесно-голубыми лепестками, цветущие чаще всего в тенистых местах. Это многолетнее растение высотой до 40 см, с маленькими цветками в кистевидных соцветиях.
Они выносливы и не требовательны к условиям, предпочитая увлажненную, плодородную почву и тень. Незабудки могут переносить морозы без укрытия и обильно цветут. Регулярный полив важен для хорошего цветения.
Эти цветы отлично вписываются в ландшафтные композиции, подходят для обрамления бордюров, создания цветущих полянок и дополнения клумбы. Они хорошо сочетаются с анемонами, фиалками, бруннерой, обриетой, хостами и папоротниками.
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