Рассказываем о стручковом редисе, который богат витаминами и минералами

Как вырастить стручковый редис?

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Стручковый редис — это один из самых популярных видов овощей, который часто используется в кулинарии. Он богат не только вкусом, но и полезными витаминами и минералами. Чтобы сохранить все его полезные свойства, необходимо правильно ухаживать за стручковым редисом.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Перед посадкой редиса необходимо подготовить почву. Она должна быть рыхлой, плодородной и хорошо удерживать влагу. Также стоит учитывать, что редис любит солнечное место, поэтому выбирайте для него открытые участки.

После посадки редиса необходимо регулярно поливать его. Однако не переусердствуйте, так как избыток влаги может привести к гниению корнеплодов. Лучше поливать редис утром или вечером, когда солнце не так активно.

Также важно следить за сорняками, которые могут конкурировать с редисом за питательные вещества. Регулярно пропалывайте почву вокруг растений, чтобы они могли свободно расти.

Чтобы стимулировать рост редиса, можно добавить в почву компост или органические удобрения. Однако не злоупотребляйте ими, так как излишки удобрений могут негативно повлиять на качество и вкус редиса.

Когда редис достигнет нужного размера, можно начинать собирать его. Лучше делать это утром или вечером, когда температура воздуха не так высока. Осторожно вытяните редис из почвы, не повреждая корнеплоды.

После сбора редиса, его необходимо хранить в холодильнике. Он может сохраниться там до двух недель. Перед употреблением рекомендуется промыть редис под холодной водой и удалить верхние листья.