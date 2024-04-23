Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РСА: суммы выплат по ОСАГО растут несмотря на ситуацию с запчастями
Россиянам рассказали, что инсульт может случиться из-за проблем с сосудами
Дмитрий Киселёв о дискуссии вокруг Центра Ивана Ильина в РГГУ: "Хватит собачиться!"
Екатерина Варнава приобрела доростоящую недвижимость в Грузии
Сергей Шойгу: количество убитых солдат ВСУ с февраля составило 500 000 человеквидоси
Kaspersky признал гаджеты на старом Android самыми уязвимыми для взлома
Самодельный состав для мытья напольной плитки справится с любыми загрязнениями
Фрикадельки из свиного фарша с пекинской капустой: рецепт китайского блюда
Ученые рассказали, как на кошек повлияло одомашнивание
Привлекательные цветы различных оттенков: вырастите на даче стахис

Знакомим с многолетним растением семейства астровых

1:32
Садоводство » Цветы

Стахис - это многолетнее растение семейства астровых, которое часто выращивается на дачных участках. Оно имеет привлекательные цветы различных оттенков, от белого до фиолетового, и может достигать высоты до 1 метра.

Знакомим с многолетним растением семейства астровых
Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для выращивания стахиса на даче необходимо выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой. Растение не любит застоя воды, поэтому важно обеспечить ему достаточный уровень влажности, но не переувлажнять.

Перед посадкой стахиса на даче, необходимо подготовить почву, добавив компост или перегной для обогащения питательными веществами. Затем можно посадить растение в яму глубиной около 30 см и шириной 40 см.

Стахис не требует особого ухода, но регулярный полив и подкормки помогут ему расти крепким и здоровым. В период цветения рекомендуется удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать образование новых.

Важно помнить, что стахис может распространяться семенами и корневыми отпрысками, поэтому необходимо периодически контролировать его рост и удалять лишние растения.

Также стахис можно размножать делением куста весной или осенью. Для этого необходимо выкопать куст и разделить его на несколько частей с помощью острого ножа. Затем каждую часть можно посадить в отдельную яму и ухаживать за ними, как за отдельными растениями.

Стахис шерстистый - выращивание из семян, уход
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Последние материалы
Сергей Шойгу: количество убитых солдат ВСУ с февраля составило 500 000 человеквидоси
Политолог Ананьева: Кейт Миддлтон в три раза популярнее премьер-министра
Знакомим с многолетним растением семейства астровых
Kaspersky признал гаджеты на старом Android самыми уязвимыми для взлома
Самодельный состав для мытья напольной плитки справится с любыми загрязнениями
Фрикадельки из свиного фарша с пекинской капустой: рецепт китайского блюда
Ученые рассказали, как на кошек повлияло одомашнивание
Почему возникают заеды в уголках губ и как их лечить
Топ-5 самых дешевых российских акций
Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников