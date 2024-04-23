Привлекательные цветы различных оттенков: вырастите на даче стахис

Знакомим с многолетним растением семейства астровых

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Стахис - это многолетнее растение семейства астровых, которое часто выращивается на дачных участках. Оно имеет привлекательные цветы различных оттенков, от белого до фиолетового, и может достигать высоты до 1 метра.

Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для выращивания стахиса на даче необходимо выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой. Растение не любит застоя воды, поэтому важно обеспечить ему достаточный уровень влажности, но не переувлажнять.

Перед посадкой стахиса на даче, необходимо подготовить почву, добавив компост или перегной для обогащения питательными веществами. Затем можно посадить растение в яму глубиной около 30 см и шириной 40 см.

Стахис не требует особого ухода, но регулярный полив и подкормки помогут ему расти крепким и здоровым. В период цветения рекомендуется удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать образование новых.

Важно помнить, что стахис может распространяться семенами и корневыми отпрысками, поэтому необходимо периодически контролировать его рост и удалять лишние растения.

Также стахис можно размножать делением куста весной или осенью. Для этого необходимо выкопать куст и разделить его на несколько частей с помощью острого ножа. Затем каждую часть можно посадить в отдельную яму и ухаживать за ними, как за отдельными растениями.